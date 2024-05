Le chef de l'Unrwa dit qu'Israël l'a empêché d'entrer dans Gaza

Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé dimanche qu'Israël lui avait à nouveau interdit d'entrer dans la bande de Gaza, où les Nations unies ont mis en garde contre une possible famine après quasiment sept mois de guerre.

«Les autorités israéliennes continuent de refuser aux Nations unies l'accès humanitaire» à la bande de Gaza, affirme le Suisse Philippe Lazzarini sur X. «Rien que cette semaine, elles ont refusé – c'est la 2e fois – que j'entre à Gaza», ajoute-t-il.

M. Lazzarini, qui s'est rendu quatre fois dans la bande de Gaza depuis le début, le 7 octobre, de l'offensive militaire israélienne, avait déjà indiqué à la mi-mars qu'Israël lui avait interdit l'entrée sur le petit territoire palestinien, où plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants a été déplacée par les bombardements et les combats et où, selon l'ONU, la famine menace.

Plusieurs incidents

«Rien que ces deux dernières semaines, nous avons enregistré dix incidents tels que des tirs sur des convois, des arrestations de personnel de l'ONU, avec brimade, mise à nu, menaces avec armes et longues attentes aux points de contrôle contraignant les convois à rouler de nuit ou renoncer», a-t-il dénoncé dimanche.

Il a également appelé à une enquête indépendante sur les tirs de roquette «par des groupes armés palestiniens» sur «le point de passage de Kerem Shalom», principal accès de l'aide humanitaire depuis Israël vers la bande de Gaza, aboutissant à sa fermeture par l'armée israélienne.

Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, ont revendiqué dimanche les tirs de roquettes sur Kerem Shalom, affirmant avoir visé les forces israéliennes.

Israël accuse une douzaine des quelque 13'000 employés à Gaza de l'Unrwa – qui coordonne la quasi-totalité de l'aide dans le territoire – d'avoir participé à l'attaque menée par des combattants du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre.

Fin avril, un groupe d'évaluation indépendant avait conclu dans un rapport que l'Unrwa manquait de «neutralité» dans la bande de Gaza, mais qu'Israël n'avait pas fourni la «preuve» de prétendus liens de certains membres avec des «organisations terroristes» comme le Hamas. Il avait aussi souligné que l'Unrwa était «irremplaçable et indispensable» aux Palestiniens.

