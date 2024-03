Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé vendredi à un cessez-le-feu «immédiat» au Soudan pendant le ramadan qui commence en début de semaine prochaine. Dans le pays d'Afrique du Nord-Est, des millions de personnes sont menacées par la famine.

Ces Soudanais dans un camp de réfugiés au Tchad font partie des 1,7 million de personnes qui ont fui à l'étranger à cause des violences. Selon l'ONU, le conflit a déplacé un total de 8,3 millions de personnes au Soudan. ATS

La résolution adoptée par 14 voix pour et une abstention (Russie) «appelle à une cessation immédiate des hostilités avant le mois du ramadan» et demande «à toutes les parties au conflit de chercher une résolution durable par le dialogue».

Elle demande également aux belligérants de permettre «un accès humanitaire total, rapide, sûr, et sans entrave, y compris via les frontières et à travers les lignes de front» et d'assurer la protection des civils.

«Taire les armes»

Jeudi, lors d'une réunion du Conseil, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait lui aussi lancé un appel solennel à «toutes les parties en présence au Soudan à faire honneur aux valeurs portées par le ramadan en cessant les hostilités pour toute sa durée».

«Cette cessation des hostilités doit conduire à faire définitivement taire les armes dans l'ensemble du pays et permettre au peuple soudanais de s'engager résolument sur la voie d'une paix durable», avait-il ajouté, alertant sur la crise humanitaire d'une «ampleur démesurée».

Les combats, qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, ont fait des milliers de morts.

Cessez-le-feu réalisable?

Si la plupart des membres du Conseil ont soutenu l'appel à ce cessez-le-feu durant le ramadan, certaines délégations se sont montrées plus réservées, notamment la Chine, qui a finalement voté pour, et la Russie qui s'est abstenue.

«Nous avons décidé de laisser passer cette résolution parce qu'il s'agit des vies des Soudanais», a commenté l'ambassadrice russe adjointe Anna Evstigneeva, rejetant l'idée que le Conseil puisse «imposer ses propres règles et ses principes à des Etats souverains».

Mais «ne pensez-vous pas que l'hypocrisie est évidente pour tout le monde?», a-t-elle lancé. «Nous connaissons la véritable intention des Occidentaux. Le deux poids deux mesures est particulièrement flagrant quand les mêmes pays trainent des pieds pour adopter un document sur un cessez-le-feu à Gaza où un véritable massacre est en cours», a-t-elle ajouté, en référence aux trois vétos américains sur des résolutions en ce sens.

Jeudi, le représentant du Soudan s'était lui interrogé sur la possibilité que cet appel puisse devenir réalité. «M. al-Burhane vient de m'envoyer un message où il salue l'appel du secrétaire général», avait ainsi déclaré l'ambassadeur soudanais Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed.

Mais «il se demande comment le faire» alors que les paramilitaires «continuent, sans cesse, leurs attaques contre les civils», avait-il ajouté. Il a appelé ceux qui voudraient voir cet appel concrétisé à «présenter un mécanisme de mise en oeuvre».

«Problèmes extraordinaires d'accès»

Cessez-le-feu ou non, il est nécessaire d'améliorer l'accès de l'aide humanitaire, a plaidé vendredi le chef du bureau des opérations humanitaires de l'ONU (OCHA) Martin Griffiths, dénonçant «des problèmes extraordinaires d'accès» et appelant les parties à se remettre autour de la table sur cette question.

Le conflit a désormais déplacé 8,3 millions de personnes, dont 1,7 million ont fui à l'étranger, a-t-il précisé. La moitié des 50 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire, et «un peu moins de 18 millions de personnes sont sur le chemin de la famine», soit «10 millions de plus qu'à la même période l'année dernière».

Pour empêcher la situation de se dégrader encore, il faut faire entrer plus de nourriture, mais aussi des graines à planter pour les prochaines récoltes, a-t-il insisté. Mais «nous n'avons pas d'argent», a-t-il dénoncé, regrettant le manque d'intérêt international pour cette crise au Soudan.

Le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour le Soudan en 2024, chiffré à 2,7 milliards de dollars, n'est financé qu'à 4%.

ATS