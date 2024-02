Le FMI va débourser 880 millions de dollars pour l'Ukraine, correspondant à la troisième tranche d'un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars adopté en mars 2023, a annoncé jeudi l'institution. Cette aide doit encore être approuvée par le conseil d'administration du fonds.

Selon le responsable de l'équipe du FMI Gavin Gray, «les efforts devraient se concentrer sur la garantie de recettes adéquates, la priorisation des dépenses et l'exploitation des liquidités du marché intérieur». IMAGO/Avalon.red

«Les résultats du programme [d'aide] ont été solides malgré les difficultés de la guerre», a salué dans un communiqué Gavin Gray, responsable de l'équipe du Fonds monétaire international (FMI), qui a tenu des discussions à Varsovie avec des responsables ukrainiens, du 17 au 22 février 2024.

L'équipe a réalisé une évaluation des objectifs qui avaient été fixés il y a un an, lors de l'adoption de cette aide accordée dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et qui s'étale sur quatre années.

«Les autorités ont satisfait à tous les critères de réalisation quantitatifs sauf un (un léger manque à gagner en matière de recettes fiscales en raison des blocus aux frontières) et aux quatre critères structurels prévus pour l'examen», a précisé M. Gray.

Facture de 486 milliards

L'équipe du FMI a évalué à 486 milliards de dollars les besoins de reconstruction du pays.

«Les autorités ont habilement maintenu la stabilité macroéconomique et financière, ce qui, associé à un financement extérieur important, a permis une reprise économique plus forte que prévu en 2023: la croissance est estimée à 5%» dans un contexte de «baisse de l'inflation et de réserves solides», indique le FMI.

«Cependant, la guerre et les retards dans le financement extérieur pèsent sur la confiance et la croissance devrait ralentir en 2024, pour se situer entre 3 et 4%».

Selon le responsable de l'équipe du FMI, «les efforts devraient se concentrer sur la garantie de recettes adéquates, la priorisation des dépenses et l'exploitation des liquidités du marché intérieur».

«Les autorités sont prêtes à réagir rapidement aux chocs et ont déjà pris des mesures pour remédier aux tensions de liquidité apparues au début de l'année en raison de retards dans le financement extérieur», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs souligné que «le décaissement en temps opportun du soutien extérieur engagé, prévu à 38 milliards de dollars en 2024, est essentiel au financement budgétaire et au maintien de la stabilité macroéconomique».

ATS