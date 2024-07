Les activités militaires conjointes de la Chine et de la Russie autour du Japon sont «très préoccupantes» et la Corée du Nord représente une menace plus grande que jamais, a mis en garde vendredi le ministère de la Défense nippon.

Le ministre japonais de la Défense, Minoru Kihara, s'exprime lors d'une conférence de presse à son ministère à Tokyo, vendredi 12 juillet 2024. keystone

ATS

Dans son dernier «livre blanc» annuel, le ministère a exposé sa position sur des questions allant des tensions autour de Taïwan à l'intensification de la rivalité entre la Chine et les États-Unis.

Les sorties conjointes répétées de navires chinois et russes autour du Japon «sont clairement une démonstration de force contre le Japon et constituent une grave préoccupation du point de vue de la sécurité nationale», a déclaré le ministère.

Par ailleurs, la Corée du Nord, qui multiplie les essais de missiles dans la direction du Japon, représente «une menace encore plus grave et plus imminente que jamais pour la sécurité nationale du Japon».

Le livre blanc a régulièrement souligné ces risques ces dernières années et le Japon prévoit de doubler quasiment son budget de la défense pour le porter à 2% du PIB d'ici à 2027, bien que la chute du yen risque d'alourdir la facture.

«Plus grand défi stratégique»

Cette année, le livre blanc souligne que Pékin envoie régulièrement des navires dans des zones proches d'îles contestées en mer de Chine orientale, réaffirmant que les ambitions militaires de la Chine constituent «le plus grand défi stratégique» pour le Japon et le monde.

Selon le document, qui énumère également les risques de défense accrus liés à l'IA, à la cybersécurité et à la désinformation, la Chine cherche à faire de l'intensification des activités militaires autour de Taïwan une nouvelle normalité pour la région.

«La communauté internationale est confrontée à sa plus grande épreuve depuis la Seconde Guerre mondiale et la concurrence entre les États, en particulier entre les États-Unis et la Chine, est appelée à s'intensifier», indique encore le livre blanc.

Le Japon resserre ses liens en matière de défense avec d'autres pays de la région Asie-Pacifique comme l'Australie et la Corée du Sud, et a signé lundi un pacte de défense important avec les Philippines, autorisant le déploiement mutuel de troupes sur le territoire de l'autre pays.

ATS