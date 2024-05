Près de 100 millions d'électeurs mexicains sont appelés aux urnes dimanche, pour désigner selon toute vraisemblance la première présidente dans l'histoire du pays. Si le Mexique vit un bon moment économique, il reste gangrené par la violence liée au trafic de drogue.

La candidate à la présidence du parti Morena, Claudia Sheinbaum, s'exprime lors d'un événement de campagne au Zocalo de Mexico, Mexique, 29 mai 2024. Les élections générales au Mexique sont prévues pour le 2 juin 2024. EPA/Isaac Esquivel KEYSTONE

ATS

La candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum, 61 ans, part favorite pour devenir la première présidente d'un pays, où les féministes dénoncent un machisme structurel et culturel. Ex-maire de Mexico, cette scientifique devance dans les sondages Xochitl Galvez, 61 ans également, une cheffe d'entreprise issue d'un milieu modeste.

Une femme présidente sera «un grand changement», d'après Guadalupe Correa-Cabrera, professeur à l'université américaine George Mason. «Ce sera une inspiration pour les femmes dans tous les secteurs».

Loin derrière, le candidat centriste Jorge Alvarez Maynez, 38 ans, fait figure d'outsider pour cette élection à un tour. Sa campagne a été endeuillée par l'effondrement d'un écran géant lors d'une réunion électorale mercredi à Monterrey, qui a fait neuf morts et des dizaines de blessés.

Pauvreté

Claudia Sheinbaum a terminé sa campagne mercredi à Mexico, en promettant de poursuivre les politiques sociales du très populaire président sortant Andrés Manuel López Obrador et de son mouvement pour la régénération nationale (MORENA). Pendant son gouvernement, 8,9 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, qui touche encore 36,3% des 129 millions de Mexicains, selon des données officielles.

«Je vais voter pour Claudia, parce que, avec elle, il y aura de l'éducation, des bourses», affirme Ricardo Escobar, 20 ans, sans travail formel.

L'ex-maire de Mexico peut s'appuyer sur l'enracinement de MORENA, qui a conquis en dix ans à peine la présidence, la majorité au congrès et au Sénat, ainsi que dans une vingtaine d'Etats sur 32 dans ce pays à la fois présidentialiste et fédéral.

20'000 sièges à repourvoir

Si sa victoire ne fait guère de doute, la présidentielle n'est qu'un enjeu parmi d'autres des plus grandes élections jamais organisées au Mexique, avec le renouvellement du congrès et du Sénat, de neuf gouverneurs sur 32 États et d'une myriade d'élus locaux.

En tout, 20'000 postes sont à pourvoir lors de ces scrutins entachés par l'assassinat d'une trentaine de candidats à des élections locales dans des régions où le crime organisé veut choisir ses candidats.

Premier enjeu: élue présidente, l'ex-maire de Mexico va-t-elle encore disposer d'une majorité au congrès et au Sénat? D'une majorité simple ou plus élargie?

Deuxième question: la gauche va-t-elle conserver son fief depuis 25 ans, la capitale du Mexique, dirigée par Claudia Sheinbaum de 2018 à 2023 et par le président sortant López Obrador dans les années 2000?

«La perte de Mexico donnerait l'impression que MORENA a été touché» et «Claudia serait affaiblie d'entrée», affirme à l'AFP Jorge Zepeda Patterson, un éditorialiste respecté. Aux élections intermédiaires de 2021, MORENA avait perdu la majorité absolue au congrès et six des 16 districts de Mexico.

Avec Trump ou Biden?

Troisième interrogation: qui sera l'interlocuteur de la «presidenta» aux Etats-Unis, avec qui le Mexique entretient une relation bilatérale parmi les plus intenses au monde (commerce, migration, lutte contre le trafic de drogues et d'armes)?

La future présidente, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, devra attendre la réponse jusqu'au 5 novembre, date du «match retour» annoncé entre le président démocrate sortant Joe Biden et l'ex-président républicain Donald Trump.

«Je pense que nous aurons de bonnes relations, que cela soit avec Trump ou Biden. Ils ont besoin de nous. Nous avons besoin d'eux», a déclaré Claudia Sheinbaum à la mi-mai. Mme «Sheinbaum a deux plans, un avec Biden, l'autre avec Trump», précise un membre de son équipe, l'ex-ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard.

La prochaine présidente héritera d'un pays tout en contraste, qui attire investisseurs et touristes tout en étant d'une extrême violence par endroits.

Le pays accumule 450'000 homicides et 100'000 disparus depuis 2006 et le lancement d'une opération militaire contre les trafiquants de drogue, qui n'a fait que balkaniser les cartels.

Croissance économique

En rupture avec le tout répressif, le président sortant a choisi de s'attaquer aux causes de la délinquance, avec des programmes sociaux à destination des jeunes. Claudia Sheinbaum veut poursuivre cette politique, tout en luttant contre «l'impunité».

«Rien ne va changer pour les puissants cartels qui contrôlent de larges régions», d'après Guadalupe Correa-Cabrera.

Portée par le retour des usines le long de la frontière avec les Etats-Unis et l'augmentation du salaire minimal, l'économie devrait croître de 2,2% en 2024, d'après l'OCDE.

«La solidité du marché de l'emploi renforcera la consommation», poursuit l'OCDE. «Les exportations soutiendront la croissance en 2025 [...] L'inflation continuera à descendre peu à peu vers les 3,1% en 2025».

ATS