Malgré les coups portés à leurs actifs par la guerre en Ukraine, la plupart des grandes fortunes russes sont restées discrètes sur le conflit ou n'ont émis que des critiques légères et symboliques. M. Tinkov a fait exception en dénonçant la guerre et en qualifiant ses partisans de «crétins». Il a quitté le pays à la fin de 2022 et a ensuite renoncé à sa citoyenneté (archives).

KEYSTONE