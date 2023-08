Le pape François est arrivé samedi matin à Fatima, dans le centre du Portugal, accueilli par 200'000 fidèles dans cet emblématique sanctuaire marial. Il retournera ensuite à Lisbonne où il présidera la veillée des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Le pape François arrive au sanctuaire de Fatima à bord de sa "Papamobile". ATS

Transporté à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise, le souverain pontife de 86 ans a d'abord survolé la vaste esplanade du sanctuaire dans un ciel rougi et obscurci par la fumée et les cendres générées par un feu de forêt à une centaine de kilomètres de là.

Il a alors été applaudi par quelque 200'000 fidèles, selon les autorités locales. Il doit rester deux heures à Fatima pour réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés ainsi que six prisonniers, et y prononcer un discours.

C'est à bord de sa «Papamobile» que Jorge Bergoglio est arrivé sur l'esplanade qui entoure la petite chapelle marquant le lieu où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois petits bergers à six reprises en 1917.

Veillée des JMJ samedi soir

Depuis le début de sa visite, la plus longue d'un pape dans ce pays ibérique, il a déjà abordé de nombreux thèmes, comme l'écologie, les réseaux sociaux, la guerre en Ukraine, ou la pédocriminalité au sein de l'Eglise.

Jeudi et vendredi, jusqu'à 800'000 fidèles ont inondé les rues de Lisbonne avant de se masser dans un parc surplombant le centre-ville pour lui offrir un accueil de rock-star, selon les chiffres des autorités.

Selon les organisateurs, ils pourraient être un million samedi soir, lors de la veillée qui se tiendra aux portes de Lisbonne, dans un vaste parc aménagé pour l'occasion sur le site d'une ancienne décharge située au bord de l'estuaire du Tage.

Avec six millions de visiteurs attendus cette année, Fatima figure parmi les sanctuaires mariaux les plus fréquentés au monde, à l'instar de celui de Lourdes, en France. Sans les restrictions provoquées par la pandémie de Covid-19, le sanctuaire portugais a retrouvé cette année des niveaux de fréquentation d'avant la crise sanitaire, avec plus de 200'000 personnes présentes lors du grand pèlerinage annuel du 13 mai dernier.

hl