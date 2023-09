Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a poursuivi jeudi soir sa tournée en Amérique du Nord avec une visite au Canada. Ce pays, qui compte une importante diaspora ukrainienne, appuie l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Volodymyr Zelensky avait été reçu à la Maison-Blanche à Washington jeudi (archives). ATS

En provenance des États-Unis d'Amérique, le président Zelensky a atterri tard jeudi soir dans la capitale Ottawa, où il a été accueilli par le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Ce dernier l'a assuré du «soutien indéfectible» du Canada dans son conflit face à la Russie.

Volodymyr Zelensky, accompagné de son ministre de la défense, Rustem Umerov, doit rencontrer la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et prononcer une allocution devant le Parlement canadien.

Avec Justin Trudeau, il doit ensuite s'envoler vers la métropole Toronto, où les deux dirigeants rencontreront des chefs d'entreprises et des membres de la communauté canado-ukrainienne.

Le Canada, dernier pays du G7 à être visité par le dirigeant, compte la deuxième plus importante diaspora ukrainienne au monde après la Russie, avec 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne sur son territoire.

«Aussi longtemps qu'il le faudra»

Il s'agit de la première visite officielle du président ukrainien sur le sol canadien depuis le début de l'invasion russe en février 2022. En mars, Volodymyr Zelensky s'était adressé aux parlementaires canadiens en visioconférence.

«Le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du XXIe siècle», a déclaré jeudi soir le premier ministre Trudeau, dans un communiqué. Il a assuré que le Canada restera au côté de l'Ukraine «aussi longtemps qu'il le faudra» et que le pays continuera d'apporter «un soutien indéfectible au peuple ukrainien qui lutte pour sa souveraineté et sa démocratie».

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine sous forme d'un large éventail de mesures, «notamment 4,95 milliards de dollars en soutien financier direct et plus de 1,8 milliard de dollars en aide militaire».

Ottawa a aussi formé plus de 36'000 soldats ukrainiens et a fourni une aide militaire qui comprend notamment huit chars de combat Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, 39 véhicules blindés, des armes antichars, des drones et de l'équipement de communication par satellite.

Le premier ministre canadien s'était rendu en Ukraine en juin. Il avait alors annoncé qu'Ottawa allait participer aux efforts multinationaux pour former des pilotes de chasse ukrainiens.

ATS