Les Pays-Bas appliqueront une politique d'asile «plus rapide» et «plus stricte», a déclaré mardi le roi Willem-Alexander lors de son traditionnel discours du «jour du Prince», qui donne le ton de la politique du gouvernement pour l'année à venir.

Ce discours est un événement majeur du calendrier politique néerlandais, avec une procession en grande pompe de la famille royale dans les rues de La Haye, la capitale. KEYSTONE

ATS

Présentant les priorités du gouvernement pour la rentrée du parlement, Willem-Alexander a déclaré que la coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir ferait «tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le nombre de demandes d'asile» car l'immigration «exerce une pression sur notre manière de vivre ensemble».

«Les maîtres-mots (de notre politique) sont: plus rapide, plus strict et plus restrictif», a déclaré le roi en lisant un discours rédigé par le premier ministre Dick Schoof.

C'est à l'occasion du «Jour du prince» que le gouvernement présente aux députés son budget pour l'année suivante et donne généralement le ton de la politique qu'il mène, par la voix du souverain.

Ce discours est un événement majeur du calendrier politique néerlandais, avec une procession en grande pompe de la famille royale dans les rues de La Haye, la capitale.

«Crise de l'asile»

La foule brandissant des drapeaux néerlandais a acclamé la famille royale alors qu'elle défilait dans des calèches dorées portant les insignes royaux, flanquées d'écuyers en costume traditionnel.

Ce discours intervient quelques jours après que la coalition au pouvoir a dévoilé les mesures d'immigration les plus strictes jamais prises dans le pays, en raison de ce que M. Schoof a qualifié de «crise de l'asile».

«Alors que nous nous dirigeons vers l'introduction du Pacte européen sur la migration et l'asile en 2026, les Pays-Bas appliqueront un régime d'admission beaucoup plus strict», a déclaré Willem-Alexander.

«Ceux qui ne coopéreront pas à un ordre de retour dans leur pays d'origine seront punis et les mesures pour obtenir un passeport néerlandais seront rendues plus strictes, a-t-il ajouté.

Des fissures sont déjà apparues au sein de la coalition, qui comprend le Parti de la liberté (PVV) d'extrême droite de Geert Wilders, le parti paysan BBB, le parti libéral de droite VVD et le NSC anti-corruption.

La formation du gouvernement et la rédaction d'un programme gouvernemental fut déjà une tâche longue et compliquée et des désaccords demeurent.

M. Wilders était le vainqueur surprise des élections de novembre, mais il a renoncé à ses ambitions de Premier ministre après qu'au moins un parti de la coalition a menacé de quitter les pourparlers.

ATS