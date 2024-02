epa11126551 Photo mise à disposition par le Commandement central des États-Unis le 03 février 2024 (publiée le 04 février 2024) d'un lancement de missiles depuis un navire de la marine américaine au large du Yémen. Les forces du Commandement central des États-Unis, aux côtés des forces armées britanniques et avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada, du Danemark, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande, ont mené des frappes contre 36 cibles houthies sur 13 sites dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, a déclaré le Commandement central. EPA/US CENTRAL COMMAND / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

KEYSTONE