Pour l'extrême droite, Mbappé est «déconnecté» pour dire aux Français comment voter

Percutés de plein fouet par la crise en France, les Bleus se retrouvent soudainement au cœur d'une crise politique à l'Euro 2024, éclipsant les enjeux immédiats du premier match. Le Rassemblement National n'a pas apprécié l'appel de Thuram et Mbappé à voter contre l'extrême droite. Les réactions commencent à tomber.

Le vice-président du Rassemblement National Sébastien Chenu (à gauche) n'a pas apprécié l'appel des joueurs de l'équipe nationale de football à voter contre l'extrême droite. (Archives) IMAGO/Content Curation

Barman Nicolas

La sortie fracassante de Marcus Thuram samedi, appelant «à se battre pour que le RN ne passe pas», et celle du capitaine Kylian Mbappé «contre les extrêmes et les idées qui divisent», ont fait passer les considérations sportives au second plan.

«La situation est plus importante que le match. J'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet. Je n'ai pas envie de représenter un pays qui ne correspond pas à nos valeurs», avait lâché Mbappé au cours d'une conférence de presse largement consacrée aux élections législatives anticipées.

Le RN n'a pas apprécié : «Je n'attends pas de lui qu'il me fasse la leçon politique»

Sébastien Chenu a exprimé son mécontentement suite à l'encouragement des joueurs à voter contre l'extrême droite.

Lors d'une intervention sur France Inter, le vice-président du Rassemblement National a commenté les déclarations de Kylian Mbappé et Marcus Thuram pendant les législatives anticipées.

«Porter le maillot de l'équipe de France devrait inciter à une certaine retenue. Beaucoup de nos électeurs supportent l'équipe de France. Ils aiment bien Mbappé. Moi, j'aime bien Mbappé en tant que joueur, mais je n'attends pas de lui qu'il me fasse la leçon politique. Les Français n'ont pas besoin que des gens déconnectés, très éloignés de leurs soucis du quotidien, viennent leur dire comment voter» a-t-il déclaré.

"Quand on a la chance, l'honneur, de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue." @sebchenu réagit aux prises de parole de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. "Je n'attends pas que des gens fassent la leçon aux Français", tance-t-il. #le710inter pic.twitter.com/QluUNvavN6 — France Inter (@franceinter) June 17, 2024

C'est donc dans un contexte lourd et tendu que les vice-champions du monde vont entamer le tournoi face à l'Autriche ce soir à Düsseldorf.