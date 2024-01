Les rebelles yéménites Houthis ont averti mardi qu'ils riposteraient aux nouvelles frappes américano-britanniques menées dans la nuit contre leurs positions au Yémen. Ces menaces interviennent sur fond d'escalade liée au conflit entre Israël et le Hamas palestinien.

Depuis la mi-novembre, les Houthis, mouvement proche de l'Iran et qui soutient le Hamas palestinien, ont tiré de nombreux missiles et drones contre des navires qu'ils estiment liés à Israël (archives). ATS

Les Houthis qui occupent de vastes régions du Yémen en guerre mènent des attaques répétées contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Ces attaques ont contraint de nombreux armateurs à éviter ces passages clés pour le commerce international.

Après une deuxième opération conjointe des Etats-Unis et du Royaume-Uni contre des positions Houthis depuis le 12 janvier, le porte-parole militaire de ces rebelles, Yahya Saree, a affirmé que «ces attaques ne resteront pas sans réponse et impunies».

Dans un post sur le réseau social X, il a chiffré à 18 les raids menés, qui ont visé selon lui des positions Houthis dans les provinces de Sanaa, Hodeida, Taëz et Al-Bayda. Il n'a pas précisé si les frappes avaient fait des victimes.

Base militaire ciblée

D'après la chaîne des Houthis, Al-Massirah, des frappes ont notamment ciblé la base militaire d'Al-Dailami, au nord de Sanaa.

Dans un communiqué militaire conjoint, les forces américaines et britanniques ont elles indiqué avoir visé lundi soir huit cibles des Houthis dont «un site souterrain de stockage et des sites de missiles et de surveillance aérienne».

L'objectif est d'"affaiblir l'arsenal que les Houthis utilisent pour mettre en danger le commerce mondial et les vies de marins innocents», indique le communiqué. «Nous n'allons pas hésiter à défendre des vies et le libre flux du commerce dans l'un des passages navigables les plus importants du monde.»

Les cibles visées dans la nuit incluent «des systèmes de missiles et lanceurs, des systèmes de défense antiaérienne, des radars et des locaux de stockage d'armement profondément enterrés», a précisé le Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom).

