Si Poutine gagne la guerre en Ukraine, «cela ne s'arrêtera pas là»

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a prévenu jeudi que l'issue de la guerre en Ukraine pourrait se jouer dans les mois à venir, lors d'une visite à Washington. Il a exhorté les alliés occidentaux à renforcer leur aide à Kiev.

«Tout ce qui doit être fait doit l'être rapidement», a exhorté Josep Borrell depuis la capitale américaine, où il s'est rendu après un passage devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. IMAGO/Pacific Press Agency

«Les prochains mois seront décisifs», a-t-il assuré précisant que «de nombreux observateurs s'attendent à une offensive russe cet été, et l'Ukraine ne peut pas attendre jusqu'au résultat des prochaines élections américaines».

«Tout ce qui doit être fait doit l'être rapidement», a-t-il exhorté depuis la capitale américaine, où il s'est rendu après un passage devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. A Washington, Josep Borrell s'est notamment entretenu avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, et a insisté sur les conséquences tragiques d'une potentielle victoire de la Russie.

Si Vladimir Poutine «gagne cette guerre et conquiert l'Ukraine et met en place un régime fantoche à Kiev, comme celui que nous voyons déjà au Belarus, cela ne s'arrêtera pas là», a-t-il averti. «Cela aura d'énormes répercussions pour les Etats-Unis et pour les systèmes d'alliances construits autour des Etats-Unis et de l'Europe», a-t-il également déclaré.

Pas un jeu sans conséquence

Le chef de la diplomatie européenne s'est aussi entretenu avec Don Bacon, un élu républicain de la Chambre des représentants, a indiqué un haut responsable européen. Il lui a notamment demandé d'imaginer «des tanks russes à Kiev» et de transmettre son message à un séminaire d'élus républicains en cours en Virginie-Occidentale.

Une nouvelle enveloppe d'aide pour Kiev de 60 milliards de dollars est réclamée depuis des mois par l'administration de Joe Biden, mais reste bloquée au Congrès. Son adoption est suspendue au bon vouloir des partisans de Donald Trump à la Chambre, qui refusent d'examiner en l'état le texte, en raison d'un différend sur l'immigration.

«Ce n'est pas un jeu sans conséquence. Dans quelques mois, l'Ukraine pourrait se retrouver dans une situation intenable», a souligné le responsable américain. «Les républicains devraient y penser».

Poutine met en garde les Occidentaux contre une «menace réelle» de guerre nucléaire Vladimir Poutine a averti le 29 février dernier les Occidentaux contre une «menace réelle» de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine, dans son discours annuel à la Nation. 29.02.2024

ATS