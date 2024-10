L'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg, celui de Sion, ainsi que l'Abbaye de St-Maurice ont réagi vendredi à la prise de position du Vatican les concernant. Le Saint-Siège relève qu'ils n'ont rien commis de punissable en matière d'abus sexuels, mais leur reproche des manquements.

SDA / ATS ATS

Charles Morerod (évêque de Lausanne, Genève et Fribourg), Jean-Marie Lovey (son homologue à Sion) et Jean Scarcella (père-abbé à St-Maurice) ont tous trois reçu un courrier personnel signé du préfet du Dicastère pour les évêques, le cardinal Robert Francis Prevost.

Concernant Mgr Morerod, il est mentionné qu'il n'a commis aucun délit punissable, dissimulation, négligence ou erreur qui nécessiterait l'ouverture d'une procédure pénale, relève le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg dans un communiqué. Il rappelle que le Ministère public fribourgeois était arrivé à la même conclusion en décembre 2023.

Si Mgr Morerod n'a rien caché, il lui est reproché de ne pas avoir toujours respecté les procédures canoniques. Ce que l'évêque assume: «il n'a pas automatiquement ouvert une enquête canonique puisqu'il donnait la primauté à la justice de l'Etat», poursuit le communiqué.

Outre ces erreurs formelles, une certaine naïveté est reprochée à Mgr Morerod. Et notamment «l'absence de vérification préalable de l'aptitude de certains candidats aux charges ecclésiastiques.» Le Vatican reconnaît toutefois que le Fribourgeois a fait preuve «d'une vigilance accrue dans le traitement des cas d'abus» et montré «un grand soutien aux victimes.», relève le communiqué.

Vicaire réprimandé

Il est aussi demandé à Mgr Morerod de formuler «une réprimande» à son vicaire général Bernard Sonney, qui s'était mis en retrait l'an dernier à la suite d'un signalement à son égard. L'enquête est close et le Vatican évoque des propos «inappropriés et déplacés» qui auraient été tenus «il y a des décennies» devant un homme majeur.

Même si ces actes ne sont pas de nature pénale et ne font l'objet que d'une réprimande, Mgr Sonney a décidé de faire recours auprès du Vatican, ignorant les actes sur lesquels porte la réprimande, indique le diocèse. En attendant, il reste en retrait de son mandat de vicaire général.

«Retard inadmissible»

Du côté du diocèse de Sion, Jean-Marie Lovey est également blanchi par le Vatican. Le cardinal Prevost établit notamment que l'évêque valaisan n'a commis «aucune irrégularité substantielle» et n'a été l'auteur «d'aucune dissimulation ou malveillance.»

Toutefois, le Vatican souligne que dans la gestion d'un cas particulier, le signalement a été exécuté «avec un retard inadmissible, de sorte que les délais requis par le droit canonique ont été substantiellement compromis.»

Le courrier de Rome est «un encouragement à poursuivre le chemin pris dans la lutte contre les abus sexuels en Eglise» et Mgr Lovey «entend fermement y donner suite de manière résolue, comme il en a déjà donné plusieurs signes ces dernières années», souligne le diocèse de Sion.

Réintégration envisagée

A l'Abbaye de St-Maurice, le père-abbé Jean Scarcella écope «d'une réprimande formelle», lui qui était sous enquête suite au signalement d'un «comportement inapproprié» présumé vis-à-vis d'un jeune homme.

Selon le Vatican, il n'existe pas de preuve «d'abus ou de harcèlement au sens propre dans le cas concerné.» Toutefois, si les faits étaient prouvés, «ils seraient certainement inconvenants et démontreraient une attitude ambiguë et non conforme à la prudence attendue pour des clercs dans les relations interpersonnelles.»

Il est ainsi demandé au père-abbé de s'abstenir, à l'avenir, «de tout ce qui ne convient pas à l'état clérical dans les relations interpersonnelles.»

L'Abbaye de St-Maurice rappelle que le Ministère public valaisan avait annoncé jeudi ne pas poursuivre Mgr Scarcella dans le cadre de cette affaire. Elle ajoute s'en remettre désormais à Rome concernant une éventuelle réintégration de Mgr Scarcella, lui qui s'est retiré de ses fonctions durant l'enquête.

gsi, ats