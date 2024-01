«L'Ukraine a renoncé aux négociations avec la Russie, bande d'imbéciles, cela aurait été terminé depuis longtemps». C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine, cité par l'agence de presse Ria Novosti.

Photo d'archives de Vladimir Poutine Keystone

La formule de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky est constituée d'«exigences prohibitives pour les négociations», a déclaré Vladimir Poutine.

«Ce qui se passe actuellement, à savoir la cohésion de notre société, le renforcement de notre économie - pas seulement dans l'agriculture et l'industrie, la croissance du potentiel des forces armées - est une surprise totale pour l'ennemi. Complète et absolue».

Le chef du Kremlin a tenu ces propos, rapportés par l'agence de presse russe Tass, dans un discours prononcé deux mois avant les élections présidentielles et au beau milieu de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes.

«L'Etat ukrainien pourrait subir un coup irréparable»

L'initiative dans le conflit en Ukraine est «totalement entre les mains des forces armées russes» et si cela continue, «l'État ukrainien pourrait subir un coup irréparable», a déclaré le président russe, cité plus tard par l'agence de presse Interfax.

Selon Vladimir Poutine, les forces ukrainiennes bombardent les régions russes proches de la frontière dans le but de «détourner l'attention de la population et de leurs partisans de l'échec total et complet de la soi-disant contre-offensive».