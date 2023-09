Etats-Unis: les «centaines de milliers de dollars» de pots-de-vin du sénateur

Le sénateur américain Bob Menendez, à la tête de la très puissante commission des affaires étrangères, est poursuivi pour corruption, a annoncé vendredi le procureur fédéral de New York. Il s'agit de la deuxième inculpation de l'élu démocrate en moins de dix ans.

Corruption Menendez Le sénateur Bob Menendez, D-N.J., s'exprime lors d'une conférence de presse, le 20 septembre 2022, au Capitole à Washington. M. Menendez et son épouse ont été inculpés pour corruption. Les procureurs fédéraux ont annoncé vendredi les accusations portées contre le démocrate de 69 ans, près de six ans après qu'une précédente affaire criminelle contre lui s'est soldée par un jury dans l'impasse. (AP Photo/Mariam Zuhaib, file) Photo: KEYSTONE Damian Williams, procureur du district sud de New York, présente les photos de preuves dans lacte d'accusation contre le sénateur Bob Menendez lors d'une conférence de presse, vendredi 22 septembre 2023, à New York. Photo: KEYSTONE Cette photo, qui a été incluse dans l'acte d'accusation du sénateur américain Bob Menendez (D-N.J.), montre une veste portant le nom de Menendez, ainsi que de l'argent provenant d'enveloppes trouvées à l'intérieur de la veste lors d'une perquisition effectuée par des agents fédéraux au domicile du sénateur à Harrison, N.J., en 2022. Photo: KEYSTONE Cette image fournie par le bureau du procureur des États-Unis, vendredi 22 septembre 2023, à New York, montre deux des lingots d'or trouvés lors d'une perquisition effectuée par des agents fédéraux au domicile et dans le coffre-fort du sénateur Bob Menendez. Photo: KEYSTONE

Selon le procureur, le sénateur a accepté entre 2018 et 2022 des «centaines de milliers de dollars» de pots-de-vin de la part de trois habitants du New Jersey, «utilisant son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir ces hommes d'affaires et soutenir le gouvernement égyptien». Son épouse Nadine Menendez est également poursuivie.

La police fédérale, le FBI, a trouvé lors d'une perquisition au domicile du couple «des liasses de billets fourrées dans les poches de sa veste», trois kilogrammes de «lingots d'or» et une voiture de luxe, autant d'éléments «qui faisaient partie de la fraude», a détaillé le procureur.

Appels à la démission

Le sénateur a vivement contesté les accusations. «Cela fait des années que des acteurs en coulisses tentent de me faire taire et de m'enterrer politiquement», a-t-il dénoncé dans un communiqué. Il a annoncé temporairement se mettre en retrait de son poste de chef de la commission des affaires étrangères du Sénat.

Mais des appels à sa démission ont fusé, y compris au sein de son propre camp. «Ce sont de graves accusations qui impliquent la sécurité nationale et l'intégrité de notre système judiciaire criminel [...] C'est pourquoi j'appelle à sa démission immédiate», a déclaré dans un communiqué le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy.

Robert Menendez, 69 ans, d'origine cubaine et né à New York, a déjà eu maille à partir avec la justice fédérale. Fait très rare pour un sénateur, il avait été mis en examen pour corruption en 2015, mais son procès avait été annulé en 2017, faute d'un verdict unanime des jurés.

L'année suivante, le ministère de la justice, sous la présidence du républicain Donald Trump, avait demandé à un juge d'abandonner toutes les poursuites pour corruption visant Robert Menendez.

