Les autorités du Venezuela ont libéré 86 adolescents, sur un total de 114 mineurs placés en détention depuis le début de la crise politique que traverse le pays après la réélection contestée de Nicolas Maduro fin juillet. C'est ce qu'a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal.

Le gouvernement a imputé une panne d'électricité massive de 12 heures à un «sabotage» des forces de l'opposition qui protestent contre ce qu'elles considèrent comme une fraude lors des élections largement contestées qui ont permis au président Nicolas Maduro de rester au pouvoir. Pedro Rances Mattey / AFP

sda ATS

«Du 29 août au 1er septembre, le Forum pénal a (pu) vérifier 86 libérations (...) d'adolescents (âgés de 14 à 17 ans), détenus depuis le 29 juillet, dans le cadre des manifestations post-électorales au Venezuela», a déclaré cette organisation qui défend les «prisonniers politiques» à travers le pays.

La veille, Foro Penal, avait fait état de 40 libérations à titre conservatoire, et deux jours plus tôt, de 16 autres. Sur ces 86 mineurs, 74 sont des hommes et 12 des femmes. Les libérations ont eu lieu à travers 14 des 24 Etats du pays, y compris le district de la capitale.

Selon les registres du Forum pénal, 114 adolescents ont été arrêtés et accusés de terrorisme ou de trahison à la suite des manifestations contre la réélection de M. Maduro dénoncée par l'opposition comme étant une «fraude massive» du pouvoir socialiste.

Pas de commentaires

Les autorités n'ont pas fait de commentaires sur ces arrestations de mineurs ni commenté les libérations. Elles ont cependant confirmé que 2400 personnes ont été détenues. Sur ce total, le Forum pénal a dénombré 1.581 «prisonniers politiques» et continue de recevoir des plaintes.

«Ce que ce régime a fait est sans précédent au Venezuela. Maduro kidnappe des enfants, il a violé leurs droits et leur dignité, en les séparant de leurs familles et en les condamnant à la terreur», a affirmé la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, dans un message sur le réseau social Instagram, exigeant la libération de tous les adolescents et prisonniers politiques.

M. Maduro a fait construire deux prisons de haute sécurité, Tocuyito et Tocoron qui ont longtemps été sous la coupe de bandes criminelles jusqu'à ce qu'elles soient occupées par les forces de l'ordre en 2023. Quelque 700 détenus ont été transférés dans ces prisons cette semaine, selon l'ONG Observatoire des prisons vénézuéliennes.

L'annonce de la réélection de Nicolas Maduro, 61 ans, a provoqué des manifestations spontanées qui ont fait 27 morts et 192 blessés, de source officielle. Foro Penal a dénoncé la semaine dernière une explosion du nombre de «prisonniers politiques», passés de 199 avant l'élection à 1.780 actuellement, soit le plus grand nombre en près de 25 ans. Au 28 juillet, il en comptait 199.

sda