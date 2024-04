Macron: «Regardons ce qui nous protège de manière crédible»

Le président français Emmanuel Macron s'est de nouveau dit prêt à «ouvrir le débat» d'une défense européenne qui comprendrait aussi l'arme nucléaire. Il souhaite une défense «crédible».

Emmanuel Macron s'est exprimé dans un entretien avec des jeunes Européens publié samedi soir par les journaux du groupe Ebra. Keystone

ATS

«Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée, l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible», a-t-il dit dans un entretien avec des jeunes Européens publié samedi soir par les journaux du groupe Ebra.

Selon lui, la France garderait «sa spécificité, mais est prête à contribuer davantage à la défense du sol européen». Depuis le Brexit, la France est le seul des Etats membres de l'UE à disposer de la dissuasion nucléaire.

Lors de son discours sur l'Europe jeudi à la Sorbonne, M. Macron avait plaidé pour une «Europe puissance» et la constitution d'une Europe de la défense «crédible» au côté de l'Otan et face à la Russie.

«Ça peut signifier déployer des boucliers antimissiles, mais il faut être sûr qu'ils bloquent tous les missiles et dissuadent de l'utilisation du nucléaire», a expliqué le chef de l'Etat dans son entretien publié samedi par les journaux de l'Est de la France. Cette interview a été réalisée vendredi lors d'une visite à Strasbourg.

«Etre crédible, c'est avoir aussi des missiles de longue portée qui dissuaderaient les Russes. Et il y a l'arme nucléaire: la doctrine française est qu'on peut l'utiliser quand nos intérêts vitaux sont menacés. J'ai déjà dit qu'il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux, sans les détailler car cette dissuasion concourrait à la crédibilité de la défense européenne», a-t-il précisé.

Jeudi à la Sorbonne, M. Macron avait déjà abordé cette question de l'arme nucléaire, qui revient régulièrement dans les discussions sur la défense européenne. «La dissuasion nucléaire est en effet au coeur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen», avait-il dit.

La construction d'une Europe de la défense est depuis très longtemps un objectif de la France, mais elle s'est souvent heurtée aux réticences de ses partenaires qui jugeaient plus sûr le parapluie de l'Otan. L'invasion de l'Ukraine et une possible réélection de Donald Trump relancent le débat sur une autonomie européenne en matière de défense.

Macron n'a "aucun doute" sur le fait que la Russie cible les JO Le président français n'a "aucun doute" que la Russie cible l'organisation des Jeux olympiques, en laissant entendre que Paris ne serait pas prêt. Il dénonce par ailleurs des "commentaires baroques et menaçants" des Russes. 04.04.2024

ATS