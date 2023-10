Des manifestations de soutien à l'attaque du Hamas contre Israël se sont déroulées dans plusieurs pays arabes. En particulier en Turquie, Irak, Iran, Syrie, au Liban, et au Yémen.

A Sanaa, des manifestants se sont réunis en soutien aux Palestiniens et ont brûlé des drapeaux israélien et américain. KEYSTONE

Iran

En Iran, pays dont le président a dit soutenir «la légitime défense de la nation palestinienne» et tenir Israël pour «responsable», plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs grandes villes, dont sa capitale Téhéran, brandissant des drapeaux palestiniens.

A Téhéran, on pouvait lire sur de grandes affiches: «la grande opération de libération a commencé». Des drapeaux israéliens ont été brûlé.

Dans les rues des automobilistes avec des drapeaux palestiniens klaxonnaient pour exprimer leur joie, et des feux d'artifices ont été tirés dans plusieurs localités, selon des images de l'agence officielle IRNA.

Liban

Au Liban, le Hezbollah a organisé dimanche un rassemblement dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth pour soutenir l'offensive palestinienne.

Un haut responsable du mouvement libanais, Hachem Safieddine, a rendu hommage «aux héros de Gaza» et affirmé que «le temps de la vengeance est venu», acclamé par ses partisans qui scandaient «Mort à Israël».

Syrie

A Damas, des jeunes ont distribué des pâtisseries aux voitures sur une place centrale de la capitale syrienne en signe de joie.

Turquie

Des milliers de Turcs ont participé à Istanbul à une marche pour soutenir les Palestiniens. «Le peuple palestinien ne fait que défendre sa patrie, cela n'a rien à voir avec le terrorisme», a déclaré à l'AFP un militant d'une des associations organisatrices de la marche.

Yémen

A Sanaa, des manifestants se sont également réunis en soutien aux Palestiniens et ont brûlé des drapeaux israélien et américain. Des miliciens houthis, soutenus par l'Iran et qui contrôlent Sanaa, chantaient «Mort à l'Amérique, mort à Israël».

Irak

Des partisans d'un groupe pro-iranien ont organisé dimanche un cortège de voitures dans le centre de Bagdad. Menant le défilé, certains hommes encagoulés et en treillis militaire, juchés sur les plateformes de plusieurs pick-up, brandissaient des drapeaux palestiniens et des portraits et du guide suprême iranien.

Une manifestation de soutien aux Palestiniens est attendue dimanche en fin d'après-midi dans la ville sainte chiite de Kerbala.

Samedi, une centaine de manifestants se sont rassemblés dans la capitale Bagdad sur une place du centre-ville pour célébrer l'offensive du Hamas, brandissant des drapeaux palestiniens. Des manifestants ont piétiné et mis le feu à des drapeaux d'Israël et scandé «non aux Etats-Unis, non à Israël».

ats