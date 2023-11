Le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella a regretté lundi l'absence d'Emmanuel Macron à la grande marche contre l'antisémitisme à Paris, jugeant que le chef de l'Etat avait «raté un rendez-vous avec l'Histoire».

Marche contre l'antisémitisme - Paris Marche contre l'antisémitisme à Paris, France, le 12 novembre 2023 Photo par Alain Apaydin/ABACAPRESS.COM Paris France IMAGO/ABACAPRESS

«Je regrette l'absence du président de la République, parce que je pense que sa présence aurait permis d'accorder plus de poids à cette cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme», a déclaré M. Bardella sur RTL.

M. Macron avait indiqué samedi qu'il ne participerait pas au rassemblement organisé par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, mais qu'il y serait «par le coeur et la pensée». Dimanche, plus de 180.000 personnes ont défilé dans le pays, dont 105.000 dans la capitale selon les autorités.

«Quand on est le président de la République, on n'est pas jugé à ce qu'on dit, on est jugé à ce qu'on fait», a affirmé M. Bardella, pour qui le chef de l'Etat «se serait grandi à participer à cette marche».

«Sans doute avait-il de bonnes raisons» de ne pas y participer, mais «je m'interroge sur les calculs qui ont précédé ce choix», a-t-il ajouté, soulignant que «la lutte contre l'antisémitisme est aussi la cause de tous les Français».

A l'inverse, les soutiens d'Emmanuel Macron ne lui tiennent pas rigueur de son absence. «Je ne la regrette pas», a ainsi assuré Yaël Braun-Pivet sur CNews et Europe1.

La présidente de l'Assemblée nationale a même estimé que le chef de l'Etat «n'était pas absent» car «il a dit son soutien aux marches organisées dans toute la France» et «il était avec nous en pensées et en actes».

«Il a toujours soutenu cette initiative», a abondé Sylvain Maillard sur Sud Radio. «Qui peut nier l'engagement d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme?», a insisté le chef des députés Renaissance, jugeant que «la place d'un président de la République n'est pas dans une manifestation».

