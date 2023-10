Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Casablanca au Maroc, en solidarité avec les Palestiniens, a constaté l'AFP. Les manifestants ont aussi exprimé leur opposition à la normalisation des relations entre le pays nord-africain et Israël.

«Cessez le génocide à Gaza», «ouvrez le point de passage de Rafah», «fermez le bureau de liaison sioniste de Rabat», pouvait-on lire sur une banderole déployée durant cette marche organisée à l'appel du Front marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation, qui regroupe des partis de gauche et des islamistes.

Jamal El Assri, coordinateur de cette coalition, a fait état de «centaines de milliers» de participants, estimant que cette affluence «prouve encore une fois que le peuple marocain parle d'une seule voix, celle du soutien au peuple palestinien», a-t-il déclaré à l'AFP.

Hommes, femmes et enfants ont afflué en grand nombre, portant des keffiehs palestiniens ou brandissant des drapeaux palestiniens, sur une grande artère de la capitale économique marocaine. «Que l'occupation tombe», «le peuple veut la libération de la Palestine» ou encore «on refuse la normalisation», ont scandé les manifestants.

Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes, soutenu par Washington.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre sur le sol israélien qui a fait plus de 1400 morts, en majorité des civils. En représailles, l'armée israélienne bombarde depuis sans relâche la bande de Gaza où plus de 8000 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas.

ATS