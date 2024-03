Melania Trump réapparaît enfin aux côtés de son mari

Après une absence prolongée, l'ancienne Première Dame des États-Unis, Melania Trump, est récemment réapparue publiquement. Envisage-t-elle de jouer un rôle plus actif dans la campagne électorale de son mari?

Donald et Melania Trump après avoir voté lors de la primaire, à Palm Beach. IMAGO/USA TODAY Network

«Restez à l'écoute», a déclaré Melania Trump en réponse à une question d'un journaliste sur son retour dans la campagne. Elle a fait l'une de ses rares apparitions publiques en votant aux primaires dans l'État de Floride, selon les informations rapportées par la chaîne de télévision CNN.

Depuis le lancement de la campagne de réélection de son mari en novembre 2022, Melania Trump avait pris ses distances. Elle avait même évité la fête électorale organisée par son mari dans son complexe de Mar-a-Lago après sa victoire lors du Super Tuesday. Elle ne s'est également pas rendue aux nombreuses audiences judiciaires de son mari.

«Je veux la protéger de tout cela»

L'absence de Melania Trump n'est pas passée inaperçue. Lorsqu'on a demandé à Donald Trump l'année dernière si sa femme allait bientôt le rejoindre dans sa campagne électorale, il a répondu qu'elle le ferait très bientôt.

«C'est une personne privée, une personne formidable, très confiante, et elle aime beaucoup notre pays», a assuré Trump en septembre dans l'émission «Meet the Press» de NBC. «Honnêtement, je veux la protéger de tout cela. C'est si méchant et si cruel.»

Des sources proches de la famille ont déclaré que l'attention principale de Melania est actuellement concentrée sur son fils Barron, qui termine ses études secondaires en Floride ce printemps.

Depuis que les Trump ont quitté Washington en janvier 2021, l'ancienne Première Dame a préféré rester hors des projecteurs. L'une de ses rares apparitions a eu lieu en décembre dernier lors d'une cérémonie de naturalisation aux Archives nationales à Washington. Lors de son discours, l'ancien mannequin origine de Slovénie a parlé de manière inhabituellement personnelle de son expérience difficile pour devenir citoyenne américaine.