Moscou gagne des milliards - Le plafonnement des prix du pétrole tourne à vide

En théorie, le plafonnement des prix du pétrole était une mesure judicieuse pour nuire à l'économie russe. Mais pourquoi la Russie de Poutine fait-elle malgré tout autant d'argent avec le pétrole brut malgré les sanctions ?

Le chef du Kremlin Vladimir Poutine devrait être freiné par le plafonnement des prix du pétrole. Image : Keystone/Sputnik Kremlin Pool via AP/Mikhail Klimentyev

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les prix du pétrole russe, Urals, sont actuellement en hausse.

Cette hausse des prix représente pour Moscou des recettes supplémentaires d'une valeur de 37 milliards de dollars.

Le plafond des prix du pétrole du G7 ne fonctionne manifestement pas comme souhaité.

Cela est également dû à ses propres contrôles, qui sont quasiment inexistants. Montre plus

Les partisans de l'Ukraine ont observé avec bienveillance la chute du cours du rouble russe cet été et ont souhaité un crash économique à Moscou. Ces derniers mois, il y a toutefois eu une courbe moins médiatisée qui ne devrait pas du tout plaire à Kiev et à ses alliés occidentaux : l'évolution du prix du pétrole brut, et plus précisément de la variété de pétrole russe Urals.

Comme le rapporte le magazine d'information allemand Der Spiegel, celui-ci se négociait encore en juin sur les marchés mondiaux entre 54 et 56 dollars (environ 48 à 50 francs) le baril (159 litres). Mais entre-temps, le baril vaut jusqu'à 74 dollars (66 francs).

Ces 20 dollars de plus par baril ont un impact énorme, qui ne sera tangible que sur l'année : La hausse des prix apporte à Moscou environ 33 milliards de francs de recettes supplémentaires. Selon les données du «Spiegel», cela correspond à près d'un quart de la performance économique totale de l'Ukraine.

74 dollars le baril : si cela ne tenait qu'à la volonté du G7, ce prix ne serait absolument pas possible. Car les principales nations industrielles, dominées par l'Occident, ont décidé l'hiver dernier de limiter le prix de vente du pétrole brut russe. Le plan était que les compagnies maritimes occidentales ne transportent le pétrole russe qu'à un prix négocié de 60 dollars ou moins. La même condition devait s'appliquer aux assurances occidentales afin de garantir la cargaison.

Dans un premier temps, le plan semblait fonctionner

La ministre américaine des Finances Janet Yellen, entre autres, était à l'origine de cette manœuvre qui, en théorie, était sans aucun doute intelligente. Le plafonnement des prix devait limiter les revenus de la Russie issus des ventes de pétrole sans que les prix du marché mondial ne deviennent incontrôlables.

Au début, ce plan semblait fonctionner : Les prix de vente des livraisons de pétrole russes via la mer Baltique et la mer Noire ont ainsi baissé. Moscou a même été contrainte de pratiquer des prix dérisoires pour ces routes. Les acheteurs en Inde ou dans d'autres pays asiatiques payaient 40 à 45 dollars le baril. Le manque de recettes fiscales s'est même fait ressentir en Russie à tel point que le Kremlin a dû combler les trous budgétaires.

Mais dans les ports d'exportation de Primorsk, sur la mer Baltique, et de Novorossijsk, sur la mer Noire, les prix dépassent désormais largement les 60 dollars le baril. C'est du moins ce qu'observe l'économiste Benjamin Hilgenstock, qui travaille au KSE Institute de la Kyiv School of Economics.

En tant que membre de l'International Working Group on Russian Sanctions, il suit de près les exportations de pétrole brut de la Russie avec d'autres chercheurs.

La donne a changé, mais le plafond n'y est pour rien

Comme Hilgenstock l'a indiqué au «Spiegel», le grand problème est que les gouvernements occidentaux ont pris «la corrélation pour la causalité». Ainsi, les prix à l'exportation russes ont certes baissé après la décision de plafonner les prix, mais la mesure n'en était déjà pas la raison.

En effet, presque au même moment, un deuxième outil a été décidé en Europe pour réduire les recettes pétrolières russes : un arrêt généralisé des importations de pétrole russe par voie maritime. Le plus gros client traditionnel pour le pétrole des pétroliers de Primorsk et Novorossijsk est ainsi soudainement devenu de l'histoire ancienne.

A la place, les navires russes sont allés jusqu'en Inde et se sont vu imposer des prix bas par les nouveaux acheteurs. «Cela n'avait rien à voir avec le plafonnement des prix», explique Hilgenstock. En Occident, on a néanmoins célébré cette mesure.

Le pétrole brut russe a entre-temps été acheté à très bas prix par des pays comme l'Inde. Keystone

La Russie et l'Arabie saoudite ont ensuite décidé de réduire conjointement leur production de pétrole. De cette manière, les prix sur le marché mondial sont repartis à la hausse, l'échec du plafonnement des prix du pétrole ne pouvait plus être dissimulé.

Hilgenstock et ses collègues ont attiré l'attention sur le problème dès le printemps. Il y a plusieurs mois déjà, les scientifiques ont découvert que le port de Kosmino, sur la mer du Japon, continuait d'expédier en masse du pétrole russe à un prix nettement supérieur à 60 dollars le baril. Détail explosif : environ la moitié des bateaux qui faisaient escale dans ce port d'Extrême-Orient étaient soit affrétés par des compagnies maritimes occidentales, soit assurés par des entreprises occidentales.

Ces tendances se retrouvent désormais à Primorsk et Novorossijsk, où la proportion est encore plus élevée. Pour Hilgenstock, c'est toutefois «la mauvaise nouvelle qui est la bonne» : le mécanisme de plafonnement des prix est intact, la Russie a toujours besoin de prestataires de services occidentaux pour ses exportations de pétrole.

Les pays du G7 n'appliquent pas le plafond de manière conséquente

Mais alors pourquoi le plafonnement des prix du pétrole ne fonctionne-t-il pas comme il le devrait ? «Une telle sanction ne fonctionne que si les gouvernements démontrent de manière crédible aux entreprises qu'ils l'appliqueront», explique Hilgenstock dans l'entretien avec le Spiegel. En clair, les pays du G7 n'appliquent pas eux-mêmes rigoureusement les règles imposées.

Jusqu'à présent, dans l'UE, les compagnies maritimes et les assureurs doivent seulement obtenir une «attestation». Une telle attestation doit confirmer aux sociétés de négoce de pétrole que le plafond des prix du pétrole est respecté. On ne sait pas si les autorités des pays du G7 vérifient cela, et si oui, comment.

Pourtant, des contrôles stricts permettraient d'atteindre l'objectif : comme l'ont calculé Hilgenstock et les autres chercheurs, la Russie ne générerait plus que 144 milliards de dollars de ventes de pétrole en 2024, si l'on prend comme base de calcul un prix de l'Oural de 77 dollars le baril. Si le plafond est en outre abaissé à 50 dollars par les pays du G7, il ne restera plus à la Russie que 64 milliards de dollars de recettes. Si l'on ne fait rien, la Russie pourra gagner l'année prochaine environ 188 milliards de dollars avec le pétrole brut.