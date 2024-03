L'opposition turque continuait de creuser l'écart à Istanbul et Ankara dimanche, au soir des élections municipales en Turquie, selon des résultats partiels communiqués par les médias officiels. Le maire sortant d'Ankara, l'opposant Mansur Yavas, a revendiqué sa victoire aux élections municipales dans la capitale turque devant une foule en liesse.

Des partisans du parti CHP devant l'hôtel de ville d'Ankara, dimanche 31 mars 2024. KEYSTONE

ATS

Sur plus de 71% des urnes dépouillées, le maire sortant d'Istanbul Ekrem Imamoglu est crédité de 50,4% des voix contre 40,9% à son rival. Et à Ankara le maire Mansur Yavas fait la course en tête avec 58,6% des voix contre 33,5% à son opposant sur 46,4% des urnes.

Le maire d'Ankara Mansur Yavas dans un bureau de vote à Ankara, dimanche 31 mars 2024. KEYSTONE

Dans la soirée, ce dernier a revendiqué sa victoire dans la capitale devant une foule en liesse, a constaté l'AFP. «Les élections sont terminées, nous continuerons de servir Ankara et (ses) six millions d'habitants sans discrimination», a promis l'élu du parti CHP (social-démocrate).

Le chef du principal parti de l'opposition turque (CHP, social-démocrate), Ozgur Ozel, a pour sa part estimé que «les électeurs ont choisi de changer le visage de la Turquie» après 22 ans de domination du parti islamo-conservateur AKP.

ATS