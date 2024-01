Le principal argument de campagne de Joe Biden tient en une phrase: «Votez pour moi, parce que je ne suis pas Donald Trump.» Mais lui suffira-t-il de dépeindre la menace que représente son grand rival pour rester à la Maison Blanche ?

La victoire retentissante lundi de l'ancien président républicain au premier round des primaires de son parti, en Iowa, a le mérite de «clarifier» la situation, selon Abou Amara, avocat et stratège démocrate.

«Cela révèle les enjeux de l'élection: ce ne sera pas seulement un débat autour de programmes politiques. Ce sera une lutte à propos de la démocratie», dit-il.

Plus Donald Trump concentrera l'attention, mieux ce sera pour le démocrate de 81 ans. C'est du moins le pari de l'équipe de campagne de Joe Biden. Elle a récemment conclu, selon une étude menée en interne et rendue publique par la chaîne CNN, que trois quarts des électeurs indécis ne réalisaient pas encore que l'ancien président était le grand favori pour l'investiture de son parti.

De grandes figures démocrates utilisent désormais ouvertement le vocabulaire de la peur, face à un possible retour au pouvoir du magnat de 77 ans animé, il le dit lui-même, d'un désir de «vengeance».

«Terrifiée»

L'ancienne Première dame Michelle Obama s'est dite récemment «terrifiée», et la vice-présidente Kamala Harris a dit avoir «sacrément peur», en ajoutant: «Mais il ne faut pas fuir devant ce qui nous fait peur, il faut se battre contre.»

Avant même que la campagne ne commence, Joe Biden, très impopulaire, handicapé auprès des électeurs par son âge, demandait régulièrement: «Ne me comparez pas à Dieu tout-puissant, comparez-moi à ce qu'il y a en face.»

En face, il y a donc Donald Trump, avec ses nombreuses poursuites judiciaires, son refus de reconnaître sa défaite en 2020, ses menaces contre les migrants et contre ses adversaires politiques...

Dans les heures et les jours suivant les «caucus» de l'Iowa, ces assemblées locales d'électeurs républicains qui ont donc plébiscité l'ancien homme d'affaires, l'équipe de campagne de Joe Biden a multiplié les appels aux dons.

Dans un de ces courriers électroniques, le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom juge que le succès de Donald Trump dans l'Iowa, un Etat rural et très conservateur, est «le plus grand moment de la campagne de réélection de Joe Biden jusqu'ici». Entre les deux hommes, c'est, écrit-il, «le jour et la nuit.»

La campagne «ne portera pas sur le programme» du démocrate, d'ailleurs inexistant pour l'instant, prédit William Galston, expert de l'institut de recherches Brookings.

«Pas suffisant»

Il s'agira, selon le chercheur, de «choisir entre deux candidats dont les électeurs américains connaissent déjà les bilans et le style de gouvernement», puisqu'ils les ont vus à l'oeuvre.

Le raisonnement ne vaut pas toutefois pour certains électeurs, ceux qui n'étaient que de tous jeunes adolescents pendant la présidence de Donald Trump (2017-2021) et qui n'en ont pas forcément un souvenir marquant.

Les primo-votants avaient joué un rôle clé pour porter Joe Biden au pouvoir en 2020. Auprès d'eux, «la démocratie est un message nécessaire mais pas suffisant», reconnaît Abou Amara, appelant les démocrates à se «pencher sérieusement» sur cet électorat.

Les analystes s'accordent pour dire que l'élection, en raison des particularités du mode de scrutin indirect aux Etats-Unis, se jouera sur quelques réservoirs de voix dans des circonscriptions disputées.

Pendant que Joe Biden martèlera au niveau national son message sur la démocratie, sa campagne ciblera au niveau local certains électorats avec des messages plus concrets: droit à l'avortement auprès des femmes, effacement de la dette étudiante auprès des jeunes, prestations sociales auprès des seniors, droits civiques auprès des Afro-américains...

Le tout en s'appuyant sur des relais tels que la vice-présidente Kamala Harris, l'ancien président Barack Obama, ou des responsables démocrates dans certains Etats particulièrement stratégiques, tels que la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer ou le sénateur de Géorgie Raphael Warnock.