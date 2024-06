Netanyahu exhorte Benny Gantz à ne pas démissionner

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exhorté samedi soir son rival Benny Gantz à ne pas démissionner du «gouvernement d'urgence». Membre du cabinet de guerre, ce dernier avait lancé un ultimatum sur fond de dissensions sur l'après-guerre dans la bande de Gaza.

M. Gantz (gauche) fait figure de favori pour former une coalition en cas de chute du gouvernement Netanyahu et d'élections anticipées. Son parti avait déposé la semaine dernière une proposition de loi pour dissoudre le Parlement israélien

«J'en appelle à Benny Gantz: ne quittez pas le gouvernement d'urgence», a écrit sur le réseau social X Benjamin Netanyahu, estimant que l'heure était à «l'unité et non à la division».

Un peu plus tôt, M. Gantz avait annoncé l'annulation d'une conférence de presse alors que les médias israéliens anticipaient sa possible démission. Cette annulation est intervenue après l'annonce de la libération de quatre otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis huit mois.

«N'abandonnez pas l'unité», a dit à l'attention de son rival le Premier ministre israélien.

Date butoir du 8 juin

Ministre sans portefeuille dans le cadre d'un gouvernement élargi après le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la guerre, M. Gantz, chef du parti de l'Union nationale (centre), avait lancé le 18 mai un ultimatum à M. Netanyahu.

Il exigeait l'adoption par le cabinet de guerre d'un «plan d'action» sur la question de l'après-guerre dans la bande de Gaza, faute de quoi il se verrait «contraint de démissionner du gouvernement», fixant le 8 juin comme date butoir.

Se réjouissant de la libération des quatre otages, Benny Gantz a déclaré samedi à la télévision qu'il «ne fallait pas oublier tous les défis auxquels Israël faisait face» alors que le pays mène depuis huit mois une guerre contre le Hamas et que 116 otages sur les 251 enlevés le 7 octobre sont toujours retenus à Gaza, dont 41 considérés morts par l'armée.

«Examiner la manière de continuer»

«Par conséquent, je dis au Premier ministre et à l'ensemble des dirigeants, aujourd'hui nous devons examiner avec responsabilité ce qui est juste et la manière dont nous pouvons continuer à partir de là», a poursuivi M. Gantz.

M. Gantz fait figure de favori pour former une coalition en cas de chute du gouvernement Netanyahu et d'élections anticipées. Son parti avait déposé la semaine dernière une proposition de loi pour dissoudre le Parlement israélien, sans grande chance d'aboutir face à la coalition gouvernementale alliant le Likoud, parti de droite de M. Netanyahu à des partis ultra-orthodoxes juifs et des formations d'extrême droite.

