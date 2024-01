Nikki Haley attaque Trump sur sa capacité à gouverner à son âge

A quelques jours de la primaire dans le New Hampshire, la candidate à l'investiture républicaine Nikki Haley a remis en question la capacité mentale de Donald Trump à gouverner. L'ex-président de 77 ans avait semblé la confondre avec une autre responsable politique.

Nikki Haley jouera gros mardi lors de la primaire républicaine du New Hampshire. ATS

Lors d'un meeting vendredi, Donald Trump a plusieurs fois prononcé le nom de Mme Haley alors qu'il évoquait l'assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021. «Nikki Haley est chargée de la sécurité, nous lui avons proposé 10'000 personnes, soldats, garde nationale, tout ce qu'ils veulent. Ils l'ont refusé», a-t-il déclaré.

Il avait déjà accusé par le passé la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, d'avoir refusé une telle offre – dont il n'existe pas de preuve selon le rapport d'une commission d'enquête parlementaire.

«Je n'étais même pas à Washington le 6 janvier!», a déclaré samedi Mme Haley devant des électeurs dans le New Hampshire. «L'inquiétude que j'ai, sans vouloir être désobligeante, quand vous devez faire face à la pression de la présidence, on ne peut pas avoir quelqu'un dont on se demande s'il est capable mentalement de le faire.»

«Octogénaires»

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice à l'ONU, qui vient d'avoir 52 ans, a également abordé le sujet lors d'une interview à Fox News: «Je ne dis pas que c'est comme Joe Biden, mais ce que je dis c'est, allons-nous vraiment avoir deux octogénaires candidats à la présidence?»

«Voulons-nous vraiment les voir jeter des noms et se tromper à 80 ans, alors qu'ils doivent traiter avec Poutine et Xi (Jinping) et Kim (Jong-un)?», a-t-elle demandé.

Donald Trump, 77 ans, se moque lui-même régulièrement des gaffes et de l'âge de l'actuel président Joe Biden, 81 ans, qu'il dépeint comme quasiment sénile.

L'ancien locataire de la Maison Blanche, archi-favori pour l'investiture de son parti en vue de l'élection présidentielle de novembre, a remporté une victoire écrasante lors des caucus de l'Iowa lundi. Nikki Haley doit ainsi réaliser un très bon résultat mardi si elle veut pouvoir le bousculer.

