Une frappe russe «massive» a visé lundi des sites énergétiques en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé l'aide des armées de l'air de ses voisins européens pour détruire les vagues de missiles et de drones utilisés par Moscou.

Ukraine: 15 régions touchées par une attaque massive de la Russie, au moins trois morts pic.twitter.com/qltxCZ2DfQ — BFMTV (@BFMTV) August 26, 2024

ATS

«Dans les différentes régions de l'Ukraine, nous pourrions faire beaucoup plus pour protéger des vies si l'aviation de nos voisins européens travaillait ensemble avec nos (chasseurs) F-16 et avec nos défenses anti-aériennes», a-t-il affirmé dans une allocution diffusée sur Telegram, exigeant «des solutions».

«Si cette unité a si bien fonctionné au Moyen Orient, cela devrait fonctionner en Europe aussi», a-t-il ajouté. Il semblait faire référence à l'aide apportée à Israël par ses alliés occidentaux pour repousser de récentes attaques aériennes.

200 missiles et drone

«L'Amérique, la Grande Bretagne, la France et d'autres partenaires ont la force pour nous aider à arrêter la terreur. Nous avons besoin de solutions», a-t-il ajouté.

Selon lui, la Russie a utilisé lundi plus de 100 missiles et une centaine de drones suicide, l'une des attaques les plus importantes de ces derniers mois.

De son côté, le premier ministre Denys Chmygal a affirmé que quinze régions d'Ukraine ont été touchées par une attaque russe «massive» visant les infrastructures énergétiques. «L'ennemi a utilisé différents types d'armes: drones, missiles de croisière, 'Kinjal' (missiles hypersoniques, ndlr)», a-t-il ajouté, faisant état de «blessés et de morts».

Cibles «atteintes»

A Moscou, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené une «frappe massive» contre des sites énergétiques en Ukraine «avec des armes longue portée de haute précision lancées depuis les airs et la mer et avec des drones contre des infrastructures énergétiques importantes permettant le fonctionnement du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Toutes les cibles ont été atteintes», a-t-il indiqué dans un communiqué sur Telegram.

L'Ukraine a déjà pressé ses alliés européens d'établir une zone d'exclusion aérienne dans l'ouest de son territoire via des systèmes de défense déployés en Pologne et en Roumanie voisines, pour créer un sanctuaire où industries, infrastructures énergétiques et populations civiles seraient protégées.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait affirmé fin mai qu'il n'existait «aucun argument légal, sécuritaire ou moral qui empêcherait nos partenaires d'abattre les missiles russes au-dessus du territoire de l'Ukraine à partir de leur territoire», sans préciser alors les modalités de ce scénario.

Volodymyr Zelensky n'a de cesse, depuis plusieurs mois, de demander des systèmes supplémentaires de protection du ciel à ses partenaires occidentaux, mais ceux-ci n'arrivent qu'au compte-gouttes.

ro