Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé jeudi soir sur Fox News que son intention n'était ni de gouverner ni d'occuper Gaza. Selon lui, l'armée israélienne progresse «exceptionnellement bien» dans son offensive contre le Hamas.

Selon Benyamin Netanyahou, l'assaut de l'armée israélienne dans la bande de Gaza vise à donner aux Israéliens et aux Palestiniens "un avenir meilleur" (archives). ATS

Il a à nouveau rejeté l'idée d'une trêve. «Il y a une chose que nous n'avons pas acceptée, c'est un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une reddition» et «il n'y en aura pas un sans la libération des otages», a-t-il martelé.

«Mais nous avons accepté de mettre en place des couloirs sécurisés» pour le passage de la population civile du nord vers le sud de la bande de Gaza, a-t-il M. Netanyahou.

Le dirigeant a affirmé qu'Israël n'avait pas l'intention de rester à Gaza à long terme. «Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza. Nous ne cherchons pas à l'occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu'à nous, un avenir meilleur», a-t-il dit, ajoutant qu'Israël ne cherchait pas à «déplacer qui que ce soit».

Interrogé sur son plan pour l'avenir du territoire palestinien, il a déclaré qu'il devait être «démilitarisé, déradicalisé et reconstruit». «Nous devrons trouver un gouvernement, un gouvernement civil qui sera là», a-t-il ajouté, sans préciser qui pourrait former un tel gouvernement.

«Eradiquer le Hamas»

Concernant l'avancée sur le terrain de l'armée israélienne, le premier ministre israélien a estimé qu'elle «opère exceptionnellement bien dans son combat contre les terroristes au sol et sous terre». «Nous allons continuer jusqu'à éradiquer le Hamas» et «rien ne nous arrêtera», a-t-il affirmé.

«J'ai fixé des objectifs, mais je n'ai pas défini de calendrier, parce que cela peut prendre plus de temps», a-t-il dit. «J'aimerais que cela prenne peu de temps. Mais nous avançons pas à pas, en réduisant nos pertes, tout en essayant de réduire et de minimiser les pertes civiles et de maximiser les pertes des terroristes du Hamas et, jusqu'à présent, je pense que tout se passe bien».

Le conflit a démarré alors qu'Israël se rapprochait d'un accord de paix avec l'Arabie saoudite. M. Netanyahou a insisté sur le fait que le conflit ne torpillerait pas la dynamique diplomatique et que les conditions seraient «mûres» pour la reprise des négociations après la destruction du Hamas.

ATS