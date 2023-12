Des milliers de manifestants ont une nouvelle fois dénoncé dimanche à Madrid le projet d'amnistie des indépendantistes catalans poursuivis pour la tentative avortée de sécession de 2017. Des négociations ont débuté samedi en Suisse.

Les manifestants ont exigé la fin des contacts entre le premier ministre Pedro Sanchez et les indépendistes catalans. ATS

«J'exige au nom de ce pays que ces absurdités cessent», a déclaré le leader du Parti populaire (PP, conservateur), Alberto Núñez Feijóo, organisateur de la manifestation, à la foule rassemblée dans un parc de Madrid.

M. Núñez Feijóo a ainsi exigé la fin des contacts étrangers entre les socialistes du chef du gouvernement Pedro Sanchez et les indépendantistes catalans du parti Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya), qui s'est enfui en Belgique en 2017 et échappé ainsi échappé à la justice espagnole.

Quelque 8000 personnes ont participé à la manifestation, selon les chiffres de préfecture, alors que les organisateurs ont fait état de 15'000.

Grâce au projet d'admnistie, Pedro Sánchez a obtenu le soutien des indépendantistes pour se maintenir au pouvoir.

hl