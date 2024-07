Selon le chef de l'Unrwa Philippe Lazzarini, "il n'y a absolument aucun endroit sûr" dans le territoire palestinien, où l'eau et la nourriture manquent, où plus de 80% de la population ont été déplacés et où les habitants vivent dans des conditions "désastreuses". Ici, un enfant de 9 ans malnutri.

Photo: ATS