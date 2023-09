Olaf Scholz : «Voilà les dégâts… J'ai hâte de voir vos mèmes»

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est blessé au visage lors d'un jogging, a posté lundi une photo de lui portant un cache-oeil, déclenchant un flot de voeux de rétablissement... et de blagues de pirates sur les réseaux sociaux.

Le chancelier allemand Olaf Scholz réagit avec humour après sa chute Bundesregierung/Steffen Kugler

«J'attends avec impatience les mèmes» (images détournées avec humour): le dirigeant a devancé avec humour les commentaires sur son apparence inhabituelle en postant sur X (ex-Twitter) une photo de lui, souriant et en costume, mais portant un cache-oeil noir sur l'oeil droit, autour duquel des égratignures sont visibles.

«Merci pour les bons voeux, ça a l'air pire que ça ne l'est», a-t-il écrit sous la photo publiée sur son compte officiel.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Une heure après sa publication, le tweet comptait plus de 14'000 «likes» et plus de 3000 réponses et mèmes. Voici quelques exemples...

«Je cours deux, trois fois par semaine»

Malgré sa blessure, M. Scholz, qui pratique régulièrement la course à pied depuis plusieurs années, est en bonne forme, a assuré lundi son porte-parole, Steffen Hebestreit.

«Il se porte bien compte tenu des circonstances», a déclaré M. Hebestreit lors d'un point de presse régulier. «Il était de bonne humeur ce matin, même s'il a l'air encore un peu amoché», a-t-il ajouté.

