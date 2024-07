«On ne se laissera pas intimider» - Vladimir Poutine est prévenu

Berlin a prévenu lundi qu'il ne se «laissera pas intimider» par les menaces de Vladimir Poutine de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire, en représailles au déploiement prévu de missiles américains en Allemagne.

Berlin a prévenu lundi qu'il ne se «laissera pas intimider» par les menaces de Vladimir Poutine. ats

ATS

«Pour être clair, on ne se laissera pas intimider par de telles déclarations», a déclaré lors d'une conférence de presse lundi à Berlin un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Sebastian Fischer, interrogé sur ces déclarations.

Le président russe a menacé dimanche de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire, si les Etats-Unis confirment leur intention de déployer des missiles en Allemagne ou ailleurs en Europe.

«Si les Etats-Unis mettent en oeuvre de tels plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral adopté précédemment sur le déploiement de capacités de frappe à moyenne et courte portée», a-t-il déclaré, lors d'un discours à Saint-Pétersbourg. «Nous prendrons des mesures de réplique pour les déployer, en tenant compte des actions des Etats-Unis, de leurs satellites en Europe et dans d'autres régions du monde», a averti M. Poutine.

«Missiles déjà déployés»

Ce type d'armement, d'une portée allant de 500 à 5500 km, faisait jadis l'objet d'un traité de limitation entre Washington et Moscou, le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), signé du temps de l'URSS. La Russie et les Etats-Unis se sont depuis retirés en 2019, chacun accusant l'autre de ne plus en respecter les dispositions.

«Ce type de missiles, interdits par le Traité FNI, ont déjà été développés et déployés depuis longtemps – la Russie a donc violé le Traité FNI et ce que nous planifions maintenant est la réponse à cette situation», a assuré M. Fischer.

La Maison Blanche a annoncé début juillet que les Etats-Unis allaient déployer de façon temporaire, à partir de 2026, des nouveaux armements en Allemagne, permettant des frappes plus lointaines que les systèmes américains actuellement positionnés en Europe. Washington veut le faire le temps que l'Allemagne ait pu elle-même développer de propres types d'armement similaires.

Poutine met en garde les Occidentaux contre une «menace réelle» de guerre nucléaire Vladimir Poutine a averti le 29 février dernier les Occidentaux contre une «menace réelle» de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine, dans son discours annuel à la Nation. 29.02.2024

ATS