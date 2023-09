Otan, désinformation, voitures, amour et skis, cinq choses à savoir

Les Slovaques élisent samedi leur nouveau parlement. Il pourrait marquer le passage d'une politique pro-occidentale à une politique favorable au Kremlin en cas de retour d'un ancien Premier ministre populiste donné favori.

Un homme agite un drapeau national slovaque alors que ses partisans assistent au rassemblement électoral du parti Smer-SD à Nitra, en Slovaquie, le 12 septembre 2023. KEYSTONE

Voici cinq choses à savoir sur ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan:

Otan, UE, zone euro

La République slovaque faisait partie de la Tchécoslovaquie qui a déclaré son indépendance de l'Empire austro-hongrois en 1918. Elle reste une démocratie jusqu'en 1938, date à laquelle elle est démembrée.

Pendant l'occupation nazie, la Slovaquie devient un État fantoche sous le régime du père Jozef Tiso, un prêtre catholique romain qui a accepté d'envoyer des dizaines de milliers de juifs dans les camps de la mort allemands de la Seconde Guerre mondiale. La Tchécoslovaquie est libérée et une république restaurée en 1945.

Trois ans plus tard, le pays tombe sous domination soviétique à la suite d'un coup d'État communiste. La révolution de velours renverse le régime totalitaire en 1989 et, en 1993, la Tchécoslovaquie se divise pacifiquement en République tchèque et Slovaquie. La Slovaquie rejoint l'Otan et l'Union européenne en 2004 et entre dans la zone euro en 2009.

Une défiance grandissante vis-à-vis de l'Occident

Les autorités slovaques ont fourni à l'Ukraine, soutenue par les Etats-Unis et l'Union européenne, une aide militaire et humanitaire substantielle depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Mais l'opinion publique semble de plus en plus défiante vis-à-vis des pays occidentaux, selon des sondages. Plus de la moitié de la population slovaque estime que l'Occident ou l'Ukraine sont responsables de cette guerre, tandis que 40% seulement en accusent la Russie, selon une vaste étude réalisée cette année par le groupe de réflexion Globsec.

Le soutien des Slovaques à l'Otan a aussi diminué, passant de 72% en 2022 à 58% cette année. Selon la moitié des Slovaques, les États-Unis représentent une menace pour la sécurité. Seulement 31% des personnes interrogées gardent une position favorable à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les analystes de Globsec estiment que ces résultats sont dus à la désinformation. Dans une étude similaire réalisée en 2022 par Globsec, plus d'un Slovaque sur deux affirmait que le monde était gouverné par des élites secrètes. Quelque 49% d'entre eux avaient alors aussi déclaré que le pays avait besoin d'un dirigeant fort, voire autocratique, plutôt que des élections libres.

Une économie axée sur la voiture

Avec la production automobile par habitant la plus élevée au monde, la Slovaquie abrite des usines de Volkswagen, Kia Motors, Stellantis et Jaguar Land Rover. Environ un million de voitures ont quitté leurs chaînes de montage l'année dernière, le secteur de la construction automobile représentant environ la moitié de la production industrielle totale de la Slovaquie.

Cette part devrait augmenter en 2026, l'entreprise suédoise Volvo Cars prévoyant de lancer la production dans une nouvelle usine de voitures électriques dans l'est du pays. La Commission européenne s'attend à ce que l'économie slovaque croisse de 1,7% cette année et de 2,1% en 2024, en raison de la reprise attendue des exportations.

Skieuse vedette

La skieuse alpine Petra Vlhova a été élue athlète slovaque de l'année pour la quatrième fois consécutive en 2022. Âgée de 28 ans, elle a remporté la première médaille d'or olympique en slalom alpin pour la Slovaquie à Pékin.

Elle a remporté six médailles aux championnats du monde de ski alpin, dont l'or en slalom géant à Aare en 2019. En 2020/2021, cette passionnée de motocross est devenue la première skieuse slovaque à remporter la Coupe du monde de ski alpin.

L'épicentre de l'amour

Selon l'Académie mondiale des records, le plus long poème d'amour est né en Slovaquie. Ecrit en 1844, «Marina» raconte en 2900 lignes la flamme et le désespoir amoureux du poète Andrej Sladkovic à l'égard de sa muse Maria Pischlova.

Contrairement à celle de Roméo et Juliette, l'histoire de cet amour tragique est vraie. La belle Maria fut contrainte par ses parents bourgeois d'épouser un riche fabricant de pain d'épices plutôt qu'un plumitif désargenté.

La maison où vécut Maria dans la ville minière médiévale de Banska Stiavnica est connue aujourd'hui comme «l'épicentre de l'amour». Son exposition interactive comprend notamment un «amouromètre» censé mesurer la force des sentiments d'un couple. Mais le musée semble être allé trop loin en mettant du feu aux coeurs, puisqu'il a brûlé au début de l'année. Ses responsables prévoient toutefois sa réouverture en 2024.

ATS