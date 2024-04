La Chine a assuré mercredi rejeter toute «critique ou pression» concernant ses liens avec la Russie. Elle réagissait à la mise en garde des Etats-Unis, qui menacent de tenir Pékin pour responsable si la Russie réalise davantage de gains territoriaux en Ukraine.

«La Chine et la Russie ont le droit d'avoir une coopération normale sur le plan économique et commercial», a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. KEYSTONE

«La Chine et la Russie ont le droit d'avoir une coopération normale sur le plan économique et commercial», a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Il ne devrait y avoir ni ingérence ni limites à ce type de coopération», a-t-elle ajouté, et «la Chine n'accepte ni critique ni pression» à cet égard.

Un haut responsable diplomatique américain, Kurt Campbell, avait prévenu mardi que les gains territoriaux de la Russie pourraient «altérer l'équilibre du pouvoir en Europe, d'une manière, franchement, inacceptable», après deux ans de guerre en Ukraine.

«Nous avons directement dit à la Chine que, si elle continue, cela aura un impact sur la relation entre les Etats-Unis et la Chine. Nous ne resterons pas les bras croisés à dire que 'tout va bien'», a-t-il ajouté. «Cela va à l'encontre de nos intérêts», a-t-il dit au Comité national des relations entre les Etats-Unis et la Chine.

Lavrov en Chine

Le diplomate répondait à une question concernant la visite mardi du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en Chine, lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a affirmé qu'il était prêt à renforcer leur coordination.

Pékin et Moscou ont intensifié leur coopération économique, diplomatique et militaire ces dernières années et leur «partenariat stratégique» s'est consolidé depuis l'invasion de l'Ukraine fin février 2022.

Pékin appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats, Ukraine comprise, mais n'a jamais publiquement condamné Moscou pour son opération militaire.

Mercredi, Mao Ning a assuré que la Chine avait «toujours joué un rôle constructif» dans la recherche d'une solution à la guerre en Ukraine. «Si un pays est vraiment préoccupé par la paix en Ukraine, et espère une fin prochaine de la crise, alors il devrait d'abord réfléchir aux causes profondes de la crise», a-t-elle estimé.

