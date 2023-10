L'homme qui écoute son chien mort fait trembler l'Argentine

La campagne se crispe en Argentine à 11 jours de la présidentielle: le président Alberto Fernandez a porté plainte mercredi pour incitation «à la peur publique» contre le candidat ultralibéral Javier Milei, l'homme qui écoute son chien mort et qui est crédité de 33% à 35% des intentions de vote.

Milei, qui se décrit qui comme «anarcho-capitaliste» veut "dynamiter la banque centrale. Il vit seul, avec quatre énormes dogues mastiff qu'il considère comme «ses fils». KEYSTONE

Le président de centre-gauche a annoncé avoir déposé plainte contre Javier Milei, "el loco", favori des sondages et partisan d'une dollarisation de l'économie, qui avait déclaré lundi que la devise argentine ne valait «même pas une crotte», et appelé les Argentins à ne pas épargner en peso.

Dans les 36 heures suivantes, la monnaie s'est effondrée, passant de 880 peso pour un dollar avant le week-end à plus de 1.000 pesos mardi sur le marché parallèle. Soit près de trois fois plus que le taux officiel de 365,50 pour un dollar.

La plainte invoque un article du Code pénal punissant toute personne qui «émet des signaux d'alarme (...) pour inspirer la peur publique ou susciter tumultes ou désordres» et prévoit une peine de deux à six ans de prison.

Milei, un homme et quatre énormes dogues mastiff

Taxé tour à tour d'extrême droite, d'ultralibéral sur l'économie, de conservateur (anti-avortement) ou de libertaire, Milei, qui se décrit qui comme «anarcho-capitaliste» et «pour les libertés par-dessus tout», est parfois inclassable. Peu social, il vit seul, avec quatre énormes dogues mastiff qu'il considère comme «ses fils».

Javier Milei écoute son chien mort Javier Milei, fervent amoureux de ses chiens, a fait appel à un vétérinaire doué de capacités médiumniques pour entrer en contact avec Conan, son chien tant aimé disparu en 2018.

D'après les communications spirituelles, l'animal lui a indiqué qu'il était «assis à côté de Dieu»

Milei aurait reçu de ce dernier la «quête de devenir président».

Depuis la perte de Conan, Javier continue de recevoir des messages de son fidèle compagnon grâce aux talents de médium de sa sœur et conseillère politique, Karina Milei. Montre plus

«Un homme aux dizaines de visages», résume le journaliste Juan Gonzalez, auteur d'une biographie non autorisée, et qui dresse le portrait d'un homme public mais isolé, maltraité et dénigré par ses parents.

Et pour toutes les stridences, provocations de Milei, la classe politique «n'arrive pas à le déchiffrer. Elle débat de ce qu'il dit au premier degré, le prend à la lettre -comme quand il dit qu'il va dynamiter la Banque centrale-, sans le prendre au sérieux lui-même. Les partisans de Milei font l'inverse», relève M. Negri.

«Rien ne leur évitera la raclée»

Le candidat ultralibéral s'est indigné que l'on veuille «proscrire la force politique qui a le plus de votes», en référence à sa performance lors de la primaire d'août.

«Qu'ils déposent toutes les plaintes qu'ils veulent, rien ne leur évitera la raclée», a lancé Javier Milei dans une conférence de presse. Il a rejeté sur le gouvernement la responsabilité de la chute du peso, conséquence selon cet économiste, notamment du déficit budgétaire et d'une inflation de plus 120%.

Milei crédité de 33% à 35% des intentions de vote

Selon une moyenne des sondages des dernières semaines, Javier Milei, crédité de 33% à 35% des intentions de vote pourrait disputer un second tour face à Sergio Massa (autour de 30%), la troisième candidate, Patricia Bullrich étant légèrement distancée (autour de 26%).