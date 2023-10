Le fils du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, Adam, a reçu mercredi sa troisième décoration en moins d'un mois. Cette pluie d'hommages intervient après qu'il a tabassé un détenu accusé d'avoir brûlé le Coran.

Les fils du chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov : Akhmat, à gauche, Adam, à droite, et le ministre des sports de la République tchétchène, Khamzat Kadyrov, au centre. Imago

Le chef de la république russe de Karatchaïevo-Tcherkessie, région musulmane du Caucase russe, Rachid Temrezov, a annoncé sur Telegram décorer Adam Kadyrov, 15 ans, de la plus haute distinction de sa région pour récompenser sa «contribution personnelle au développement de l'unité interethnique et interrégionale et au renforcement des valeurs islamiques traditionnelles».

Mardi, le fils de Ramzan Kadyrov avait déjà reçu la deuxième plus haute distinction du Tatarstan, autre république russe à majorité musulmane, selon des responsables tchétchènes cités par les médias russes. Les autorités du Tatarstan n'ont pas communiqué à ce sujet.

Cette récompense faisait suite à des critiques émises par un député du Tatarstan, Azat Khamaïev, qui s'était publiquement interrogé sur l'Etat de droit en Russie après la diffusion d'une vidéo montrant Adam Kadyrov tabassant un jeune homme accusé d'avoir brûlé le Coran. Ces images avaient été diffusées fin septembre par Ramzan Kadyrov, qui se disait «fier» de son fils.

Le dirigeant du Tatarstan, Roustam Minnikhanov, avait pris ses distances avec les critiques de M. Khamaïev, qui a finalement dû s'excuser pour ses propos.

Enfin, le 6 octobre, Adam Kadyrov a reçu la décoration de «héros de la Tchétchénie».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait refusé fin septembre de s'exprimer sur les images montrant les violences infligées par Adam Kadyrov au détenu. «Je vais vous dire d'emblée que je ne commenterai pas l'histoire du fils de Kadyrov... Je n'en ai pas envie», avait-il dit aux journalistes.

Ramzan Kadyrov, loyal et impitoyable lieutenant de Vladimir Poutine, est accusé de multiples violations des droits humains dans sa république, ainsi que d'avoir orchestré en Russie et à l'étranger des enlèvements et assassinats de ses détracteurs.

ATS