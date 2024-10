Plus d'un quart du territoire libanais est désormais sous ordre d'évacuation israélien, selon l'ONU. Ce dispositif a été récemment élargi à une vingtaine de villages supplémentaires.

Des personnes, pour la plupart des citoyens turcs, attendent de monter à bord d'un navire militaire turc qui les évacue du Liban vers la Turquie, dans le port de Beyrouth, le jeudi 10 octobre 2024. (AP Photo/Emrah Gurel) KEYSTONE

ATS

Plus d'un million de Libanais ont été déplacés en un an par les affrontements, des centaines de milliers ces dernières semaines. «Les besoins sont immenses et ils augmentent chaque jour», a affirmé mardi à la presse à Genève une responsable du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Un convoi d'assistance de l'ONU est prévu pour ce mardi. Plus de 100 centres de santé ont été contraints de fermer. Près de 300'000 personnes ont elles fui vers la Syrie, dont environ 70% de Syriens.

Mais l'attaque contre un territoire proche de la frontière rend difficile l'acheminement d'assistance, a affirmé depuis la région une responsable de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Des véhicules de la Croix-Rouge locale ont été récemment atteints et plusieurs membres ont été blessés, a-t-elle aussi ajouté.

sn, ats