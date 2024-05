L'Irlande et l'Espagne ont annoncé à leur tour, après la Norvège, la reconnaissance d'un Etat palestinien, ont déclaré mercredi le Premier ministre irlandais Simon Harris ainsi que son homologue espagnol, Pedro Sánchez.

Le Taoiseach (Premier ministre) irlandais Simon Harris tient une conférence de presse dans les bâtiments du gouvernement à Dublin, Irlande, 22 mai 2024. L'Irlande a reconnu l'État de Palestine. KEYSTONE

ATS

«Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent que nous reconnaissons l'Etat de Palestine», a déclaré Simon Harris, saluant un «jour historique et important pour l'Irlande et pour la Palestine».

D'après le décompte de l'Autorité palestinienne, 142 pays des 193 Etats membres de l'ONU ont jusqu'à présent fait part de leur reconnaissance d'un Etat palestinien.

Mardi, dans un message vidéo à l'adresse de Dublin publié sur le réseau social X, le ministère israélien des Affaires étrangères a averti que «reconnaître un Etat palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran» et du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Cette mesure ne fera «que nourrir l'extrémisme et l'instabilité», selon la diplomatie israélienne.

En avril, à l'occasion d'une visite de M. Sánchez en Norvège et en Irlande, Madrid, Oslo et Dublin s'étaient dits prêts à reconnaître un Etat palestinien «en étroite coordination», selon les mots de M. Støre.

En mars à Bruxelles, le Premier ministre espagnol avait aussi publié avec les chefs des gouvernements de l'Irlande, de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lequel les quatre pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel Etat.

ATS