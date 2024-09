Cernunnos

Ça ne fait que confirmer que plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous êtes au-dessus des lois que les divers pouvoirs édictent pour le commun des mortels que nous sommes. Sauf, à part peut-être quelques rares exceptions où il y a des ressources ou richesses naturelles convoitées par d'autres états et dont l'appropriation passe par l'élimination au propre comme au figuré des dirigeants au pouvoir de ces pays. Plus que jamais: " L'Homme est un loup pour l'homme !" Et pour finir, étant donné qu'il n'y a pas de prédateur au-dessus des hommes, je dirai crûment, ils se bouffent entre eux. Triste réalité que la soit-disant civilisation ne peut pas camoufler.