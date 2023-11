«L'Ukraine est plus proche que jamais de l'Otan», a affirmé le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à l'issue de la première réunion ministérielle des Affaires étrangères au sein du Conseil Otan-Ukraine mercredi.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg s'exprime sur l'Ukraine mercredi au QG de l'organisation mercredi à Bruxelles. ats

Un plan de travail «ambitieux» pour l'an prochain, englobant la sécurité énergétique du pays, l'innovation et l'interopérabilité a été approuvé.

«L'Ukraine continue à infliger de lourdes pertes à la Russie. Elle a reconquis 50 % des territoires envahis par la Russie et a repoussé la flotte russe en Mer Noire où elle est parvenue à préserver des couloirs d'exportations», a souligné Jens Stoltenberg. Il a de nouveau répété que l'avance ukrainienne «ne se mesure pas qu'en kilomètres carrés», alors que la ligne de front semble gelée depuis plusieurs semaines.

En outre, le responsable de l'Alliance Atlantique a souligné le «recul» de la Russie sur le plan économique, militaire et politique. «Politiquement, la Russie a perdu de l'influence, dans le Caucase et en Asie centrale.» M. Stoltenberg a également critiqué le rapprochement économique entre Moscou et Pékin, estimant que la Russie «hypothèque son futur auprès de la Chine».

Le secrétaire général a en outre insisté sur les pertes militaires «importantes» essuyées par Moscou, estimant que 300'000 soldats russes avaient été tués depuis février 2022. Il a toutefois mis en garde contre les capacités militaires russes. «Poutine a une grande tolérance en termes de victimes humaines et les objectifs russes n'ont pas changé. La Russie a amassé un grand stock de missiles en vue de l'hiver et nous voyons de nouvelles tentatives de viser l'infrastructure énergétique ukrainienne», a-t-il conclu.

ATS