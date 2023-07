Poutine et Loukachenko se mêlent à la foule près de Saint-Pétersbourg

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont salué ensemble dimanche la foule rassemblée près de Saint-Pétersbourg, un mois après la rébellion avortée de Wagner en Russie. Le dirigeant bélarusse avait contribué à y mettre fin.

Les autorités russes s'efforcent de montrer depuis la rébellion avortée de Wagner fin juin que M. Poutine est toujours aux manettes et qu'il bénéficie du soutien de la population et de l'armée. KEYSTONE

Les deux hommes se sont affichés côte à côte à Kronstadt, une ville située sur une île en face de Saint-Pétersbourg, prenant des photos avec les personnes présentes sur la place devant la cathédrale, ont rapporté les agences de presse russes. Selon un communiqué du Kremlin, ils avaient auparavant visité un nouveau musée consacré à l'histoire navale et la cathédrale Saint-Nicolas de Kronstadt.

Le quotidien Kommersant a diffusé sur Telegram une courte vidéo du bain de foule, montrant MM. Poutine et Loukachenko entourés de gardes du corps et de badauds enthousiastes, certains se faisant prendre en photo avec eux. Les autorités russes s'efforcent de montrer depuis la rébellion avortée de Wagner fin juin que M. Poutine est toujours aux manettes et qu'il bénéficie du soutien de la population et de l'armée.

Putin and Lukashenko take fotos with the crowd. pic.twitter.com/MWqmUYmhR3 — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 23, 2023

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont prévu de discuter dimanche et lundi pour leur première rencontre depuis la mutinerie de 24 heures d'Evguéni Prigojine et de ses hommes qui avait ébranlé le pouvoir russe.

ATS