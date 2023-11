Poutine: «Mettons fin à la tragédie en Ukraine»

Si ce n'est pas tout à fait un rameau d'olivier, c'est au moins une rhétorique plus modérée que Vladimir Poutine a déclenchée en s'exprimant, par vidéoconférence, lors d'un sommet du G20 pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine participe au sommet extraordinaire du G20, par vidéoconférence à Moscou. KEYSTONE

«Nous devons réfléchir à la manière de mettre fin à cette tragédie», a déclaré le président russe, qui a pour la première fois qualifié le conflit en cours de «guerre», abandonnant la définition euphémique d'«opération militaire spéciale» utilisée jusqu'à présent.

Les propos apparemment ouverts de M. Poutine étaient certainement destinés à s'adresser à un auditoire de dirigeants mondiaux à un moment où les incertitudes grandissent dans le camp occidental quant à l'opportunité de continuer à soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son désir de remporter une victoire militaire sur le terrain, en particulier à la lumière d'une contre-offensive qui, après presque six mois, n'a pas donné les résultats escomptés.

«Ouvert» aux négociations

«Certains collègues», a déclaré M. Poutine en faisant référence aux autres dirigeants, mais pas à Joe Biden, qui a préféré ne pas assister au G20, manifestement pour ne pas légitimer le retour de la Russie sur la scène internationale, «ont déjà dit dans leurs discours à quel point l'agression de la Russie en Ukraine était choquante. Oui, bien sûr, l'action militaire est toujours une tragédie pour des personnes spécifiques, des familles spécifiques, et nous devons certainement réfléchir à la manière de mettre fin à cette tragédie».

Mais, reprenant une vieille récrimination, le chef du Kremlin a souligné que «la Russie n'a jamais renoncé aux négociations de paix», contrairement à l'Ukraine, dont le président a même «signé un décret interdisant la conduite de ces négociations».

Moscou critique le soutien américain à Israël

Poutine a ensuite recouru à d'autres arguments qu'il a déjà utilisés pour attaquer l'Ukraine, à savoir les violences contre les civils d'origine russe dans le Donbass depuis 2014, et pour critiquer ce que Moscou considère comme un soutien aveugle des États-Unis à Israël.

«Je comprends», a déclaré le président russe, «qu'il s'agit (en Ukraine) d'une guerre, la mort de personnes ne peut que choquer. Et le coup d'État sanglant en Ukraine en 2014, suivi de la guerre du régime de Kiev contre son peuple dans le Donbass, n'est pas choquant ? Et l'extermination de la population civile en Palestine ? Et le fait que des médecins doivent opérer des enfants en agissant avec un scalpel sur leur corps sans anesthésie n'est pas choquant ? Et le fait que le Secrétaire général de l'ONU ait déclaré que Gaza s'est transformé en un immense cimetière pour enfants n'est pas choquant ?».

Le rééquilibrage de la «gestion économique mondiale»

Une partie du discours a été consacrée à un autre sujet cher à M. Poutine. Il s'agit du rééquilibrage de la «gestion économique mondiale» dans un sens multipolaire. Selon le dirigeant russe, il faut en effet «relancer complètement l'Organisation mondiale du commerce» et «renforcer le rôle des économies en développement dans les institutions financières internationales, y compris le FMI et la Banque mondiale».

Une ligne sur laquelle Moscou trouve le soutien de la Chine. Recevant Vyacheslav Volodin, le président de la Douma russe, à Pékin, le président Xi Jinping a noté que les deux pays «partagent de vastes intérêts communs» et sont liés par «une amitié permanente de bon voisinage, une coordination stratégique globale et une coopération mutuellement bénéfique pour revitaliser les économies et le développement des deux pays, contribuant ainsi à la prospérité et à la stabilité du monde».