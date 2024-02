Le président russe Vladimir Poutine s'est dit mercredi reconnaissant au présentateur américain Tucker Carlson pour son interview très regardée et son rôle «d'intermédiaire» avec les Occidentaux, mais s'attendait à un comportement plus «agressif» et des «questions difficiles».

Dans ce message de plus de deux heures à l'adresse des Américains et Européens, Poutine a notamment assuré qu'une défaite de la Russie en Ukraine était «impossible» tout en se disant prêt à un «dialogue» avec les Occidentaux. AFP

«Puisque nous ne sommes pas en mesure d'avoir un dialogue direct aujourd'hui (...) nous devrions être reconnaissants à M. Carlson de pouvoir le faire par son intermédiaire», a déclaré M. Poutine, interrogé par un journaliste et dans des propos diffusés par le Kremlin.

M. Poutine s'est toutefois dit «pas pleinement satisfait» par cette longue interview, la première qu'il a accordé à un journaliste occidental depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, diffusée la semaine et regardée plus de 200 millions de fois sur X.

Le président russe a dit qu'il s'attendait à un comportement «agressif» et des «questions difficiles» de l'ex-animateur star de Fox News. «J'étais non seulement préparé à cela, mais je le souhaitais, car cela me donnerait l'occasion de répondre de la même manière», a dit M. Poutine.

«Il y allait fort, à sa manière»

Or, M. Carlson a «essayé de m'interrompre à plusieurs reprises, mais de façon surprenante», a poursuivi le président russe, qui a néanmoins vanté la «patience» du journaliste conservateur américain, qui a notamment écouté une longue leçon d'histoire très subjective de Vladimir Poutine lors de cet entretien.

«Mais il y allait fort, à sa manière. Selon son plan», a encore affirmé M. Poutine, qui s'est par ailleurs plaint que ses propos aient ensuite été «déformés» en Occident.

