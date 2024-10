Débat ferme mais courtois: les colistiers de Trump et Harris restent civilisés

Les colistiers de Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés mardi sur les propositions phares de leur candidat à la présidentielle américaine de novembre lors d'un duel ferme mais courtois. L'avortement, l'économie et le Moyen-Orient ont dominé la confrontation.

Vingt ans séparent J.D. Vance, à gauche, de Tim Walz. ATS

ATS

Les échanges, qui ont eu lieu dans les studios de CBS à New York, entre le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance ont été particulièrement civilisés, alors que la campagne électorale a été jusqu'ici marquée par une rhétorique très violente.

L'une des séquences les plus tendues de cette émission de 90 minutes a été consacrée à l'immigration. Tim Walz, bras droit de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche, a accusé son rival républicain de «déshumaniser» les migrants en relayant la théorie mensongère selon laquelle des migrants haïtiens mangeraient des chats et des chiens, reprise ensuite par Donald Trump.

Proche-Orient

Le colistier du milliardaire républicain a, quant à lui, reproché aux démocrates d'avoir des positions «radicales» sur les interruptions volontaires de grossesse, lui qui est connu pour avoir défendu une interdiction fédérale de l'avortement. «Nous sommes pro-femmes. Nous sommes pour la liberté de faire ses propres choix», a rétorqué M. Walz, 60 ans.

L'escalade entre Israël et l'Iran s'est également invitée dans le débat des deux colistiers, chacun défendant le style de commandement de leur candidat à la Maison-Blanche.

«Un Donald Trump de près de 80 ans, qui parle de la taille des foules [à ses réunions électorales] n'est pas la personne qu'il nous faut en ce moment», a tancé Tim Walz, saluant la «solidité» du profil de la vice-présidente américaine.

Le sénateur J.D. Vance, serein tout au long de l'émission, a au contraire loué les qualités du tempétueux septuagénaire, face à qui «les gens rentraient dans le rang».

Face à deux journalistes de CBS, les deux hommes ont aussi longuement débattu du bien-fondé du changement climatique, après le passage de l'ouragan Hélène.

Le quadragénaire républicain, connu pour ses propos climato-sceptiques, a dénoncé la «science bizarre» motivant certaines des positions des démocrates. Il a aussi, une nouvelle fois, refusé de reconnaître que Donald Trump avait perdu l'élection présidentielle de 2020.

Se faire connaître

Tim Walz, particulièrement nerveux au début du débat, a quant à lui admis s'être trompé sur la date d'un de ses voyages à Hong Kong en 1989, les républicains l'ayant accusé d'avoir cherché à se mettre en scène durant le mouvement pro-démocratique de Tiananmen, réprimé dans le sang.

Plus que celle de Kamala Harris, c'est bien la personnalité et la politique de Donald Trump qui ont émaillé les échanges entre les deux hommes. «J.D. a tout explosé», a commenté le principal intéressé à l'issue du débat, moquant au contraire le «faible Q.I» de Tim Walz.

Le camp Harris a lui aussi crié victoire, saluant la «passion» du colistier démocrate.

Même s'il est généralement admis que les débats entre les candidats à la vice-présidence ont une influence relativement faible sur le scrutin, celui-ci pourrait revêtir une importance particulière: Donald Trump ayant refusé d'affronter à nouveau Kamala Harris, cette joute oratoire pourrait être la dernière de la campagne.

L'émission de mardi a aussi été l'occasion pour chacun de combler un réel déficit de notoriété. Tim Walz, gouverneur du Minnesota, était peu connu en dehors de son Etat quand Kamala Harris l'a choisi pour former le «ticket» démocrate.

Quant à J.D. Vance, sénateur atypique au discours populiste anti-immigration, il avait très peu d'expérience politique avant que Donald Trump ne lui propose de le seconder.

