L'ancien premier ministre conservateur Alexander Stubb a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle prévue en janvier en Finlande. En jeu: la succession de Sauli Niinistö, qui se retire après deux mandats.

Alexander Stubb, 55 ans, a été le premier ministre de Finlande entre 2014 et 2015. Il a aussi servi en tant que ministre des Finances, des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Il enseigne actuellement à l'Institut universitaire européen à Florence en Italie. ATS

«Lorsque la patrie vous appelle, vous y allez», a lancé M. Stubb en conférence de presse, faisant référence au fait que le premier ministre conservateur Petteri Orpo et son parti lui avaient demandé d'être leur candidat.

Alexander Stubb, 55 ans, a été le premier ministre de Finlande entre 2014 et 2015. Il a aussi servi en tant que ministre des Finances, des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Il enseigne actuellement à l'Institut universitaire européen à Florence en Italie.

«Je pense que l'une des tâches les plus importantes du prochain mandat présidentiel sera d'oeuvrer à la préservation du système international fondé sur des règles», a souligné M. Stubb.

«Le prochain président entrera dans un monde qui change, qui est en partie plus incertain et en partie plus fragile que celui auquel nous nous sommes habitués après 1989».

En Finlande, le président est le chef de l'Etat et le commandant suprême des forces armées. Il partage avec le gouvernement la responsabilité de la défense et de la politique étrangère, hormis les affaires européennes.

L'actuel président du pays nordique, Sauli Niinistö, très populaire auprès des Finlandais grâce à son approche pragmatique et calme, quitte ses fonctions à l'âge de 74 ans, après avoir accompli le maximum de deux mandats (six années par mandat).

L'élection présidentielle aura lieu le 28 janvier 2024.

ATS