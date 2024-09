Qui sont les six otages israéliens dont les corps ont été retrouvés à Gaza?

Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans un tunnel de la bande de Gaza, a annoncé dimanche l'armée israélienne.

De gauche à droite, en haut : Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi ; en bas : Almog Sarusi, Alexander Lobanov, et Carmel Gat. KEYSTONE

Les six otages faisaient partie des 251 personnes enlevées ce jour-là. Actuellement, 97 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 33 déclarés morts par l'armée.

Cinq d'entre eux avaient été enlevés au festival de musique techno Nova par les commandos du mouvement islamiste palestinien, dont l'attaque sans précédent sur le sol israélien a déclenché la guerre en cours à Gaza.

Voici des mini-portraits des six otages. Les âges indiqués correspondent à ceux au moment de leur enlèvement.

Eden Yerushalmi, 24 ans

Eden Yerushalmi, 24 ans, était barmaid au festival Nova lorsqu'elle a été enlevée. Le 7 octobre à 07H30, elle a téléphoné à sa famille, leur criant sa peur de voir des hommes armés attaquer, selon sa sœur Shani.

Eden s'est réfugiée dans un premier temps dans une voiture, où elle a découvert les cadavres de deux de ses amies. Mais au bout d'une heure, l'un de leurs téléphones s'est mis à sonner, l'obligeant à quitter la voiture et à se cacher dans un buisson pour ne pas être repérée. «Shani, il m'ont trouvée», fut sa dernière phrase.

Eden Yerushalmi, 24 ans, était barmaid au festival Nova lorsqu'elle a été enlevée. KEYSTONE

Carmel Gat, 39 ans

A peine rentrée d'un voyage en Inde, l'ergothérapeute Carmel Gat était avec ses parents et la famille de son frère Alon lorsqu'elle a été enlevée au kibboutz Beeri. Seul son père, Eshel, a réussi à se cacher dans la salle de bain.

En fin de journée, des proches de la famille ont découvert une vidéo de Carmel et de sa mère Kinneret escortées par des hommes armés.

Si son frère Alon et sa nièce Gefen sont parvenus à fausser compagnie à leurs ravisseurs, sa mère, Kinneret, sera retrouvée morte. Sa belle-soeur Yarden Roman-Gat, prise en otage, a été libérée en novembre. D'autres otages relâchés ont raconté que Carmel, qui a eu 40 ans en captivité, leur enseignait le yoga.

Alexander Lobanov, 32 ans

Alexander Lobanov, 32 ans, était le barman en chef de Nova. Selon ses proches, il s'est caché dans une oliveraie avant d'être enlevé.

Chez lui à Ashkelon, dans le sud d'Israël frontalier de Gaza, l'attendait sa femme Michal, leur premier enfant de deux ans au moment de l'enlèvement, ainsi que ses parents handicapés dont il s'occupait.

Alexander et Michal se sont rencontrés alors qu'ils étaient chef cuisinier et serveuse dans un restaurant de leur ville. Il n'a pas connu son deuxième enfant né en mars.

Alexander Lobanov, 32 ans, était le barman en chef de Nova. KEYSTONE

Ori Danino, 25 ans

Fils aîné d'une fratrie de cinq enfants, Ori Danino était fiancé avec Liel et devait débuter des études d'ingénieur en électricité. Il a été enlevé alors qu'il revenait à Nova chercher ses amis Omer Shemtov et Maya et Itay Regev, un frère et une sœur, tous pris en otages. Ori Danino a réussi à les embarquer dans sa voiture, qui a été prise pour cible par des hommes du Hamas. Maya Regev et son frère Itay ont été libérés en novembre alors qu'Omer Shemtov est toujours retenu à Gaza. Soldat, il a été enterré dans un cimetière militaire de Jérusalem où il vivait.

Almog Seroussi, 26 ans

Originaire de Raanana, dans le centre d'Israël, Almog Seroussi travaillait dans la production musicale. Il a été enlevé alors qu'il tentait d'aider sa fiancée Shahar Gindi, touchée par des balles à Nova. Au moment où il essayait de lui apporter les premiers soins, il a été capturé et elle n'a pas survécu. Il aimait jouer de la guitare et rouler au volant de sa jeep.

Hersh Goldberg-Polin, 23 ans

Ses parents Jonathan et Rachel ont quitté les Etats-Unis pour faire leur aliyah en Israël quand il avait sept ans. Hersh Goldberg-Polin, qui avait deux soeurs cadettes, se trouvait à Nova le 7 octobre avec trois amis. Quand l'attaque a commencé, il s'est réfugié dans un abri sur le bord de la route. Deux de ses amis ont été tués, une a survécu et il a été capturé blessé. Sur des images de vidéosurveillance, on le voit amputé de la main gauche. Il rêvait de devenir cuisinier.

Ses parents Jonathan et Rachel, ici au centre, ont quitté les Etats-Unis pour faire leur aliyah en Israël quand il avait sept ans. IMAGO/USA TODAY Network

Le 24 avril, le Hamas avait publié une vidéo de lui en vie. Il était supporter du club de foot Hapoel Jerusalem et rêvait de faire le tour du monde après plusieurs mois à parcourir l'Europe. Ses parents ont mené une campagne médiatisée en Israël et aux Etats-Unis pour sa libération et ont rencontré le président américain Joe Biden plusieurs fois.