Le nouveau Parlement britannique a fait sa rentrée mardi. Les travaillistes sont désormais sur les bancs du gouvernement après leur victoire écrasante aux élections législatives du 4 juillet.

Le travailliste Keir Starmer a pris la parole pour la première fois en tant que Premier ministre.

La Chambre des communes était pleine à craquer pour cette première session symbolique et conviviale, au cours de laquelle plus de 400 députés travaillistes se sont serrés sans tous parvenir à trouver un espace pour s'asseoir.

Le travailliste Keir Starmer a pris la parole pour la première fois en tant que Premier ministre, insistant sur la notion de «service» en politique et se réjouissant de la nouvelle composition de la Chambre, dont plus de la moitié des élus sont nouveaux (335 sur 650) et où 41% des sièges sont occupés par des femmes, un record.

La «force positive» de la politique

«C'est le Parlement le plus divers en terme d'origines et de genre que ce pays n'a jamais vu», s'est réjoui M. Starmer. «Notre responsabilité est de mettre fin à une politique qui a trop souvent semblé (...) préoccupée par ses seuls intérêts (...) et de la remplacer par une politique de service», a-t-il insisté.

«Le besoin de restaurer la confiance devrait peser lourdement sur chaque membre (de la Chambre, qu'il soit) nouveau ici ou de retour». «Nous avons tous le devoir de montrer que la politique peut être une force positive», a-t-il ajouté.

L'ancien Premier ministre conservateur Rishi Sunak a prononcé son premier discours en tant que chef de l'opposition, félicitant son successeur pour sa victoire. Il a décrit le fait d'être député comme «le plus grand honneur, privilège et responsabilité», et a prêté serment peu après sur la Bhagavad-Gita, texte fondamental de l'hindouisme.

Avant de prêter serment, les 650 députés ont réélu le travailliste Lindsay Hoyle comme président – ou «speaker» – de la chambre basse.

Parmi les nouveaux entrants figurent cinq députés élus pour le parti de la droite dure Reform UK, dont leur chef Nigel Farage. C'est la huitième fois que ce dernier tente d'entrer à la Chambre des communes.

Rishi Sunak sur le départ

Après 14 ans de pouvoir conservateur et cinq Premiers ministres «Tories», les travaillistes ont remporté 411 sièges jeudi lors des législatives, obtenant une majorité de plus de 170 sièges.

Les conservateurs ont subi la pire défaite électorale de leur histoire, et ont vu leur groupe réduit à seulement 121 députés.

L'ancien Premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu'il quitterait la tête des Tories, une fois que le processus pour lui trouver un successeur sera lancé.

La nouvelle session parlementaire débutera officiellement avec le discours du roi Charles III mercredi 17 juillet, qui présentera les priorités du gouvernement Starmer.

