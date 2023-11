Mystérieux décès en Appenzell, travailleurs surveillés par l'IA, manif à Berne

De mystérieux décès dans une clinique appenzelloise, les placements de la BNS engendrant des millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre et une grande manifestation pour la paix au Proche-Orient prévue en décembre font les titres de la presse dominicale.

Mystérieux décès dans une clinique de luxe

De mystérieux décès en Appenzell Rhodes-Extérieures ébranlent le bastion de la médecine alternative, très présent dans le canton alémanique. Deux femmes suivant un traitement dans la luxueuse clinique de médecine alternative de Schwellbrunn sont décédées en l'espace de trois semaines, rapporte la NZZ am Sonntag.

Le ministère public a ouvert une enquête pour homicide par négligence. Les accusés contestent toutes les accusations et critiques les expertises. Le département cantonal de la santé s'en est lui tenu à des «clarifications informelles» et n'a pris aucune mesure.

Quand l'IA surveille le personnel

La majorité des entreprises utilisent de plus en plus l'IA pour surveiller et gérer leur personnel. Un avis de droit publié ce dimanche par deux chercheuses de l'Université de Saint-Gall après quatre ans de travail, dénonce des lacunes, écrivent la NZZ am Sonntag et Le Matin Dimanche.

AlgorithmWatch CH et le syndicat Syndicom exigent un changement de direction et davantage de droits de codécision pour les employés. Ces derniers doivent pouvoir s'opposer à l'utilisation de l'IA par leur employeur en cas de dérives.

Placements polluants pour la BNS

La Banque nationale suisse serait responsable d'émissions de gaz à effet de serre dues à la fracturation hydraulique à hauteur d'environ 7 millions de tonnes en équivalent CO2. L'institution détenait à la fin de l'année 2022 des actifs dans 69 sociétés utilisant cette technologie utilisée pour extraire des hydrocarbures coincés dans la roche, indique un rapport de la Coallition BNS consulté par Le Matin Dimanche.

Le montant total de l'investissement s'élève à 9 milliards de dollars. La Coalition BNS, émanation de l'Alliance climatique qui regroupe 140 ONG suisses appelle la BNS à rectifier le tir. Elle rappelle que quatorze cantons se sont positionnés contre la fracturation hydraulique, décriée en raison de ses effets néfastes sur l'environnement.

Pour la paix au Proche-Orient: manif à Berne en décembre?

Une grande manifestation interrégionale pour la paix au Proche-Orient doit avoir lieu début décembre à Berne. Les participants pourront apporter des bougies et des drapeaux de paix, mais les banderoles ne sont pas autorisées par les organisateurs, indique la NZZ am Sonntag. Le doute plane toutefois sur la position des autorités de la ville de Berne, qui a prohibé les manifestations au centre-ville jusqu'à Noël.

Les organisateurs, réunis autour du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et de la Voix juive pour la démocratie et la justice en Israël/Palestine, ne veulent pas se résigner à cette situation. Ils déposeront lundi une demande auprès de la Ville de Berne.

«Graves lacunes» chez PMEDA AG

La société PMEDA AG n'a plus le droit de procéder à des examens médicaux pour les offices AI cantonaux. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a pris cette décision en octobre en raison de «graves lacunes», indique le SonntagsBlick.

Plusieurs médecins qui ont travaillé pour PMEDA AG, dont un qui siégeait encore au conseil d'administration de l'organisation il y a quelques semaines, figurent toujours sur la liste des experts engagés pour les expertises de l'AI. L'OFAS n'y voit aucun problème. Les responsables de la Commission fédérale d'assurance qualité des expertises médicales comptent eux se pencher de plus près sur cette affaire.

La présidente de la PSA s'accroche

La présidente de la Protection suisse des animaux (PSA), Nicole Ruch, veut rester en poste malgré les critiques. Vingt-deux sections demandent une assemblée extraordinaire des délégués pour voter sur sa destitution, écrit le SonntagsBlick.

Cette demande intervient alors que Mme Ruch, critiquée pour sa manière autoritaire et peu transparente de diriger, a annulé une assemblée ordinaire prévue le 4 novembre. Une décision qui a déplu à plusieurs sections, dont celles de Vaud et du Valais.

