40 à 50% des examens médicaux inutiles, Amherd traitée de «tueuse d'enfants»

Les primes de l'assurance maladie et les coûts du secteur médical font les titres de la presse dominicale. Il est aussi question des attaques russes contre la présidente de la Confédération Viola Amherd. Voici les principales informations:

Des primes annuelles supérieures à 10'000 francs

Des assureurs maladie demandent des primes annuelles supérieures à 10'000 francs en Suisse, indique la SonntagsZeitung. Dans le canton de Genève, la caisse Agrisano propose l'assurance de base pour adulte avec la franchise la plus basse à 300 francs pour 11'252 francs.

«Et dans cinq ans, sept cantons auront des régions avec des primes supérieures à ce montant» de 10'000 francs, relève dans Le Matin Dimanche le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD). Il prédit notamment ce sombre avenir pour Neuchâtel et les régions 1 des cantons de Vaud et de Berne. Même avec des prévisions plus optimistes, il estime que le premier canton franchira ce cap en 2029.

40 à 50% des examens médicaux ne servent à rien

Les traitements inutiles contribuent fortement à l'explosion des coûts de la santé, a calculé la NZZ am Sonntag, qui a enquêté auprès du corps médical. 40 à 50% des examens médicaux ne servent à rien, racontent dans le journal des médecins qui ne souhaitent pas être nommés. Les exemples, nombreux, vont d'une surconsommation due aux médecins de famille qui envoient les gens chez des spécialistes coûteux au lieu de les examiner eux-mêmes, aux patients qui exigent toutes sortes d'examens, en passant par les incitations monétaires pour les soignants.

Le journal pointe également des honoraires supplémentaires, allant de 500 à 3500 francs, payés parfois par l'assurance de base, pour que les médecins procèdent à des interventions. «Si même les médecins s'en émeuvent, cela doit être grave», relève l'économiste de la santé Heinz Locher.

La télévision d'Etat russe dézingue Viola Amherd

La Suisse enquête sur les attaques lancées par la télévision d'Etat russe contre la présidente de la Confédération suisse Viola Amherd, dans le but de discréditer la conférence pour la paix en Ukraine, prévue au Bürgenstock (NW) en juin, affirme la SonntagsZeitung.

La télévision russe avait notamment insinué que la ministre de la défense était une «tueuse d'enfants», parce qu'elle s'était autrefois engagée pour le droit à l'avortement, et était «égoïste et amoureuse du luxe». «Nous avons pris connaissance de cette vidéo et sommes en train de l'analyser», indique dans le journal le département de Mme Amherd, soulignant qu'il ne souhaite pas s'exprimer davantage à ce sujet. Il ne dit pas non plus si l'ambassadeur de la Russie en Suisse a été convoqué.

Départ de la cheffe de fedpol: Beat Jans va devoir s'expliquer

Le ministre suisse de justice et police, Beat Jans, va devoir s'expliquer sur le départ annoncé pour la fin janvier 2025 de la directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol), Nicoletta della Valle, rapporte le SonntagsBlick. Le conseiller national Roger Golay (MCG/GE), qui a l'impression que le conseiller fédéral socialiste veut cacher au contribuable un accord secret passé avec la cheffe de fedpol, a déposé une question au Parlement.

Officiellement, il s'agit d'une démission de Mme della Valle. Mais en raison de l'indemnité de départ de 340'000 francs, on peut déduire de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération «que l'impulsion pour la résiliation est donnée par l'employeur», relève dans le journal l'Office fédéral du personnel.

Les cinémas suisses souffrent

Les cinémas suisses souffrent, alerte le SonntagsBlick, en se référant aux données de l'association suisse des exploitants et distributeurs de films ProCinema. Les entrées comptabilisées jusqu'à la fin mai sont inférieures de plus de 12% à celles de l'année dernière. Après le pic de 2023, «nous savions que 2024 serait une année difficile pour nous», déclare dans le journal Edna Epelbaum, exploitante de cinéma et présidente de l'Association Cinématographique Suisse (ACS). Elle pointe les longues grèves à Hollywood en 2023, qui pèsent sur l'offre de films. Mais les films américains à gros budget, comme «The Fall Guy» ou «Furiosa», n'attirent pas les foules, remarque la responsable.

Négocations Suisse-UE

Le Matin Dimanche: Si les nouvelles négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) devaient encore échouer, le plan B de la recherche suisse serait d'intensifier encore plus les collaborations en bilatéral avec les pays membres de l'UE, indique dans Le Matin Dimanche Martina Hirayama, secrétaire d'État à la formation. «Nous sommes un partenaire recherché vu la qualité de nos universités. Nous venons de signer un protocole d'accord avec le Danemark» dans le domaine quantique, explique-t-elle. Les mesures transitoires, mises en place après l'échec des négociations sur l'accord-cadre et la suspension des universités suisses des programmes de recherches européens, ont évité «une catastrophe», mais «il serait contraire à nos intérêts de claquer des portes» à nouveau, ajoute Mme Hirayama.

